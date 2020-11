La alegría de Lionel Messi por conseguir una victoria con la selección argentina se borró apenas llegó a España. En el aeropuerto, un grupo de periodistas esperó al capitán azulgrana para conocer su opinión sobre las declaraciones del antiguo agente de Antoine Griezmann y cómo maneja el vestuario el ’10′.

“Leo, dime, ¿qué te parece que te digan que eres el ‘régimen del terror’?”, le pregunta José Álvarez de La Sexta y El Chiringuito a la llegada goleador histórico de los catalanes, quien visiblemente molesto le respondió dejando un brutal mensaje.

“La verdad que ya estoy un poco cansado de ser siempre el problema de todo en el club. Encima, recién llego después de un viaje de 15 horas y me encuentro a uno de Hacienda”, explotó Messi en sus primeros minutos en la Ciudad Condal.

¿Cómo inició la polémica Messi-Griezmann?

En los últimos días, se estrenó el documental que cuenta la vida de Antoine Griezmann, donde uno de sus exrepresentantes se pronuncia respecto al papel que cumple Lionel Messi dentro del equipo culé. Pero no solo eso, un tío del jugador francés también va a la carga contra el crack argentino.

“Opina de todo. Es al tiempo un emperador y un monarca y no le gustó mucho la llegada de Antoine. Su actitud fue deplorable y lo hizo notar. Es un régimen de terror. O estás con él o estás contra él. Creó un auténtico traumatismo para una adaptación más que negativa. Eso forzosamente deja consecuencias”, aseguró Eric Olhats, exasesor de Antoine.

Pero eso no quedaría ahí. El tío del jugador también se manifestó: “Estaba convencido de que Antoine no iba a triunfar en seis meses en Barcelona, pero no me esperaba que durara un año. Además, con Messi por allí... Yo sé lo que pasa dentro, no es fácil”, indicó en un informe difundido en la televisión francesa “M6”.

“Hay cosas que todavía no se pueden contar. Pero no se trabaja lo suficiente. En general en el Barcelona no se trabaja. Los entrenamientos están hechos para que gusten a ciertas personas. Es evidente que no se trabaja”, agregó.