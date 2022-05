¿Gol y despedida? A semanas de terminar contrato con Barcelona, Ousmane Dembélé halló la llave para abrir el marcador en el partido amistoso contra el equipo A League All Stars. El atacante francés, que está en la lista de los que deben renovar, ingresó al área grande para cruzar la pelota y convertir el 1-0 en el estadio ANZ de Sídney en Australia.

La maniobra empezó en el medio sector con la participación de Sergio Busquets. El 5 de los catalanes avanzó con un pase para el joven Gavi (otro futbolista que todavía no alcanzar un acuerdo para la ampliación). Enseguida, volante de 17 años encontró el espacio para conectar con el ‘Mosquito’.

Acto seguido, Dembélé solamente controló, ingresó al área grandes y, sin más, remató fuerte, cruzado, sobre el segundo poste para vencer la resistencia del guardameta Filip Kurto del Macarthur FC, de la liga de Australia. De ese modo, el francés campeón del mundo colocó la primera emoción de la jornada.

Barcelona vs. A League All Stars: la previa

En la expedición azulgrana no figuran los lesionados Gerard Piqué, Eric Garcia, Pedri González, Nico González, Sergiño Dest y Sergi Roberto. Ni tampoco Riqui Puig y Óscar Mingueza, convocados por la selección catalana, y Martín Braithwaite, convocado por la danesa; Ferran Torres, al no tener la pauta completada de vacunación; y Neto Murara y Clemente Lenglet, que no han viajado con permiso del club.

Los futbolistas del filial Alejandro Balde, Álvaro Sanz, Arnau Tenas, Mika Mármol, Jandro Orellana y Antonio Aranda completan una convocatoria de 20 jugadores.

“Todos los partidos del Barcelona son serios. Cada minuto es un privilegio, es una gran oportunidad para los jugadores jóvenes y profesionales”, alertó Xavi en rueda de prensa, horas después de su llegada al país austral.

Con el rostro con signos de cansancio tras el largo viaje, de más de 17.000 kilómetros, Xavi agradeció el apoyo de los seguidores que le recibieron a su llegada al aeropuerto, y espera que también acudan al entrenamiento programado para esta tarde.

“Es muy importante la imagen, no solo el resultado. Estamos aquí para representar al Barcelona y mostrar nuestro mejor nivel en Australia”, remarcó el preparador al incidir que el encuentro que se disputa mañana será el primero en la historia del conjunto azulgrana en la nación oceánica.

El objetivo mañana, según el portero Marc-André ter Stegen es “hacer un buen partido” en el Accor Stadium de Sídney, con capacidad para 80.000 espectadores. “Todos nos vamos a divertir”, añadió.