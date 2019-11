Barcelona vs. Leganés: Hora, canal y dónde puedes ver el partido

Síguenos en Facebook

Sigue en vivo el Barcelona vs. Leganés el partido de la jornada 14 de la Liga Santander que se jugará mañana en el estadio Municipal de Butarque desde las 7:00 a.m. (hora peruana) con transmisión de ESPN 2.

Se trata de uno delos duelos más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro que define las posiciones en la Liga Santander.

Los azulgranas defenderán el primer lugar del campeonato en el regreso a la acción, posterior a la última fecha FIFA del 2019. El cuadro que dirige Ernesto Valverde visitará el campo de los ‘Pepineros’ este sábado 23 de noviembre.

Barcelona afrontará la contienda con bajas importantes: Nelson Semedo y Jordi Alba, laterales titulares, están lesionados. Ambos futbolistas quedan fuera por algunos días más. Mientras que Sergi Roberto se perderá el juego por suspensión.

Valverde tendrá que echar mano de las alternativas con las que cuenta en la plantilla. De ese modo, Moussa Wagué y Júnior Firpo, por derecha e izquierda, respectivamente, apuntan a ser titulares.

El DT blaugrana tiene dos dudas para conformar el equipo. En el medio, Arthur Melo o Arturo Vidal luchan por un espacio, mientras que Antoine Griezmann o Ousmane Dembélé buscan convencer para acompaña a Lionel Messi y Luis Suárez.

Los catalanes quieren cobrarse una revancha por la caída en la temporada pasada. El equipo azulgrana perdió 2-1 frente a los ‘Pepineros’. Aunque, en el conteo general, los culés tiene cinco victorias en un total de seis partidos.

Por su lado, Leganés tiene la misión de abandonar el sótano de la tabla. Con la llegada del técnico Javier Aguirre empataron la jornada pasada con Real Sociedad (1-1). Ahora, el mexicano buscará una victoria frente a sus hinchas.

Barcelona vs. Leganés: horarios del partido

México 6:00 a.m.

Perú 7:00 a.m.

Ecuador 7:00 a.m.

Colombia 7:00 a.m.

Bolivia 8:00 a.m.

Venezuela 8:00 a.m.

Argentina 9:00 a.m.

Chile 9:00 a.m.

Paraguay 9:00 a.m.

Uruguay 9:00 a.m.

Brasil 9:00 a.m.

España 1:00 p.m.

Barcelona vs. Leganés: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Wagué, Piqué, Lenglet, Júnior; Sergio Busquets, De Jong, Arthur; Messi, Luis Suárez y Griezmann.

Leganés: Cuéllar; Rosales, Bustinza, Siovas, Omeruo, Jonathan Silva; Rubén Pérez, Roque Mesa, Óscar Rodríguez; Braithwaite y En-Nesyri.

Barcelona vs. Leganés: ¿cómo llegar al estadio?