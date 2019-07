Básquet: ¿Por qué el equipo peruano no estará en Lima 2019?

Síguenos en Facebook

Un deporte que ha quedado en el abandono. Ante la suspensión de la Federación Peruana de Baloncesto por la Federación Internacional de Básquet (FIBA), la selección peruana de básquet no participará en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

El deporte de las canastas, que tiene un significativo arraigo y popularidad en el país, no cuenta con un alto nivel internacional. Sin embargo, la entidad principal ha quedado sin funcionamiento desde hace algunos años.

Todo inicio con el mandato en la federación del presidente Victor Lainez (2013-2016), quien habría cometido irregularidades. Tras su gestión, sale como nuevo mandatario Javier Quezada, pero el Instituto Peruano del Deporte (IPD) no lo validó y convocó un nuevo grupo de trabajo liderado por Ricardo Duarte. "No fue un proceso electoral transparente", sostuvo el ex basquetbolista

"No fue un proceso electoral transparente", indica Ricardo. Para restablecer la federación y convocar a nuevas elecciones., Duarte y su grupo presentaron los documentos para la inscripción correspondiente en registros públicos. Sin embargo, encontraron que habían otras solicitudes de inscripción en la Sunarp, a las que Duarte denominó "tapón". “El sistema burocrático de Sunarp ha permitido que estas personas cometan abuso del derecho”, sostiene.

La FIBA fue remitida de esta serie de problemas al interior de la entidad nacional y la suspendió de inmediato.

Pero, ¿cómo se cierra la explicación de esta suspensión?

Javier Quezada, cuya victoria en las elecciones fue desestimada por el IPD, habría sido colocado en la presidencia de la Liga de Básquet de Trujillo justamente por el ex presidente de la Federación Peruana de Básquet, Víctor Lainez, acusado de irregularidades.

Por el momento, la situación se mantiene incierta en el básquet nacional y el equipo peruana no puede entrar a la cancha en las diferentes competencias internacionales.