Bayern Múnich y Arsenal se enfrentarán este miércoles, en el Allianz Arena, a las 2 p. m. (hora de Perú), en una nueva jornada de la UEFA Champions League. Los intereses de ambos clubes son los mismos: ganar el máximo torneo europeo en esta campaña. En este artículo, te contamos las estadísticas del duelo y los pronósticos de Inkabet.

De acuerdo con la casa de apuestas peruana, el Bayern Múnich es favorito con 47% de oportunidades. El historial favorece al cuadro bávaro, ya que los últimos tres enfrentamientos en Alemania finalizaron para los locales. Además, el conjunto de Vincent Kompany destaca por su sólida ofensiva en la cancha. El colombiano Luis Díaz es una de las piezas más importantes para los alemanes y el sábado lo reafirmó al marcar tres goles al Red Bull Leipzig por la Bundesliga. También, Harry Kane, con 53 conquistas en este año, es un arma vital en el equipo.

Por otro lado, los “gunners”, con 28% de probabilidades, según Inkabet, y anhelan repetir una gran performance en el torneo, tras ser finalistas de la edición 2025/2026. De la mano de Mikel Arteta, están en la segunda posición de la Premier League. Asimismo, en su último partido de Champions, ganaron por goleada (3-0) al Lille de Francia.

La última vez que los londinenses celebraron una victoria en la casa del Bayern ocurrió en 2013, cuando los vencieron por 2 a 0. El empate entre ambos combinados tiene un pronóstico de 25 %.

Un reencuentro especial

En la previa del encuentro, el alemán Serge Gnabry, jugador del Bayern Múnich, habló en conferencia de prensa sobre lo que significa reencontrarse con Mikel Arteta, actual entrenador del Arsenal, con quien compartió vestuario durante su etapa en el conjunto londinense.

“Crecí ahí [en Arsenal] y realmente tengo muchas ganas de volver. Es un poco extraño competir contra un entrenador con el que antes jugabas. Pese a ello, queremos ganar [este partido]”, sentenció.

Además, dijo que se encuentra feliz de volver después de un largo tiempo por lesión y que el encuentro lo ayudará a alcanzar su mejor forma física.