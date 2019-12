El director técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, lanzó una contundente respuesta al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, quien había declarado que “un buen profesional no busca excusas”, luego de que el entrenador criticara el arbitraje entre su equipo y Binacional en la primera final disputada en Juliaca.

“No sé qué parte de lo que dije él quiere que yo me arrepienta pero, sobre lo que dijo sobre mi creo que en la parte profesional está muy equivocado porque de las pocas cosas que tengo buena es ser un buen profesional en las cosas que hago”, indicó Bengoechea.

“Puedo ser un técnico horrible pero buen profesional estoy seguro. Buena persona también soy y lo tengo claro porque no hago nada fuera de la ley, nada. Cumplo con todo lo que hay que cumplir en mi país y aquí, y me siento agradecido por el trato que tengo y la posibilidad de trabajo que me dan”, continuó.

El ‘Profe’ remarcó: “No me considero mal profesional y soy buena persona porque para ser buena persona no solo como esposo o como hijo porque es interpretación ya que es la opinión de mis hijas, pero sí sé que dentro de la ley cumplo todo”.

Bengoechea le respondió al presidente de la FPF: “No me considero mal profesional porque sé que dentro de la ley cumplo todo”

Vale decir que Alianza Lima y Binacional se volverán a encontrar el domingo 15 de diciembre en el estadio Alejandro Villanueva, desde las 3:30 p.m.