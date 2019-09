​Beto da Silva: "Fue un error haber regresado de Holanda y no haber madurado"

Luiz Humberto 'Beto' da Silva, anunciado recientemente como nuevo jugador del Deportivo La Coruña de España, reconoció en una entrevista que se apresuró en dejar Holanda, país al que llegó en el 2015 para sumarse al Jong PSV (equipo reserva del PSV Eindhoven).

"Aprendí mucho en todos los clubes donde estuve, pero no pude explotar. Soy consciente de eso y trabajo para llegar a mi máximo nivel. Sé que si hago las cosas bien, voy a tener la posibilidad de volver a la selección", dijo el delantero de 22 años en diálogo con Las Voces de Fútbol-Perú.

Asimismo, indicó que no debió retornar tan pronto a Sudamérica (para jugar en Gremio de Brasil) y que debió culminar su etapa de formación en el PSV.

"Fue un error haber regresado de Holanda y no haber madurado. De todos modos no me arrepiento de haber llegado a Gremio", refirió.

Por otro lado, reveló que admira mucho a Paolo Guerrero y que aspira a ser como él.

"Es un ídolo de todos nosotros, si me comparo con su historia sería una burla. Aspiro a ser como él y tener mi propio nombre dentro de la selección y en los clubes por donde pase", afirmó.