Beto da Silva sobre Paolo Guerrero: "En algún momento estaré en ese nivel"

Con mayor protagonismo en los Lobos BUAP de la Liga Mexicana, el delantero Luiz Humberto 'Beto' da Silva fue considerado por Ricardo Gareca para disputar los amistosos ante Paraguay y El Salvador, de este 22 y 26 de marzo, respectivamente.

Ante las ausencias de Paolo Guerrero (por suspensión) y Raúl Ruidíaz (por motivos personales), el delantero de 22 años tiene grandes posibilidades de tener minutos en ambos partidos.

Ante la pregunta de que si se ve como el sucesor del 'Depredador', Da Silva le dijo a El Comercio que su deseo es "forjar su historia en la selección peruana".

"Yo me veo como Beto da Silva, el que quiere forjar su historia en la selección peruana. Paolo es uno solo; es un ídolo para todos nosotros. Si Dios quiere, en algún momento podré estar en ese nivel, pero no me veo como el sucesor de nadie", afirmó.

Sobre su reciente convocatoria, indicó que si bien no lo ve como "un nuevo comienzo", si lo toma "como una linda oportunidad".

"Creo que el profesor (Ricado) Gareca siempre ha confiado en mí. Eso lo ha dejado claro. Siempre me ha brindado su apoyo", aseguró.

Por otro lado, reveló que Alianza Lima y otros clubes nacional quisieron contratarlo, pero el prefirió seguir en el extranjero y por eso aceptó la propuesta de los Lobos BUAP.

"Fue una decisión junto con Tigres (dueños de su pase). Quería ver un equipo en donde iba a tener más protagonismo. El técnico de Lobos me había pedido y eso fue un gran motivo por el cual decidí fichar, porque sabía que iba a tener más continuidad", contó el delantero.

Sobre su actual momento en la liga mexicana, luego de su paso por Gremio y Argentinos Juniors, equipos donde las lesiones le impidieron poder mostrarse del todo, sostuvo que "siento que estoy cerca (de alcanzar mi mejor nivel) y que lo estoy recuperando cada vez más. Hasta mejorando. Todavía soy joven y tengo que aprovechar cada momento".