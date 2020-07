El primer equipo fueron enviados a suspensión perfecta de labores a inicio de cuartentena; sin embargo, para muchos, ya es hora de pasar página y enfocarse extrictamente en lo deportivo. Especialmente para Jean Deza, flamante incorporación del cuadro puneño para lo que resta de temporada. Flabio Torres, el entrenador, confía en él.

“Lo ofrecieron (Jean Deza) ante la salida de Manco, y tiene la experiencia y juventud para aportarnos. Está comprometido en no tener indisciplinas y quiere su revancha”, mencionó el DT de Binacional en conferencia de prensa. Ojo, desde el último miércoles el plantel comenzó con los entrenamientos en Juliaca.

Ahora, para Flabio Torres era clave subrayar la palabra indisciplina con Jean Deza, sobre todo por cómo salió el delantero de Alianza Lima. Por tema futbolístico no hay interrogantes pero sí por su conducta en adelante. En el plantel, pese a esos antecedentes, también le dieron una bienvenida...

Habló el capitán

Raúl Fernández, quien llegó esta temporada a Binacional, se refirió a la incorporación del exAlianza Lima. Aclaró que lo dicho en su momento por Alexander Araujo -mostró su sorpresa porque se realicen contrataciones en medio de la suspensión perfecta de labores- no fue dirigido al delantero: “Nosotros no tenemos nada contra él ni contra los compañeros que lleguen. Sé que el grupo lo recibió de la mejor manera”.

Cuando se le consultó si le daría algún consejo, el guardameta mencionó que “no soy su papá. Aquí todos somos adultos y profesionales”. Jean Deza tiene una nueva oportunidad. Ya depende de él.