Tite desmintió este lunes la información que circuló en medios locales sobre su posible llegada al Arsenal de Inglaterra después de dirigir a la ‘Canarinha’ en el Mundial de Qatar 2022. El técnico realizó la aclaración a solo horas del Bolivia vs. Brasil, partido correspondiente a la fecha 18 de las Eliminatorias.

“Sobre la información dada durante la transmisión de la red Globo, mi sentimiento es de mucha tristeza. Y me pongo triste porque se pasa una información para el público que es mentira”, afirmó el seleccionador en rueda de prensa con motivo de la contienda que se desarrollará en la ciudad de La Paz.

“Les digo a las personas que se sienten identificadas conmigo que estén tranquilas, porque Tite tiene una actitud personal que valoriza su actividad profesional y sabe de la responsabilidad con la selección brasileña”, expresó.

El jueves pasado, durante la transmisión por televisión del partido en el que Brasil goleó a Chile por 4-0 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, circuló la información de que el entrenador ya tenía una aproximación con representantes del club de la Premier League.

“Pido disculpas al Arsenal, pero esa información no partió de nosotros y no hay absolutamente nada. En un momento de ‘fake news’ (noticias falsas) tan grande, una información que no es verdadera me entristece y espero que eso sea corregido, porque retractarse engrandece”, apuntó.

“Mi familia puede quedarse tranquila porque tengo dignidad y un respeto muy grande a la selección brasileña”, puntualizó el técnico que asumió el cargo durante el desarrollo del proceso de clasificación a Rusia 2018.

La ‘Canarinha’ se clasificó para el Mundial el año pasado. La Verde, ya eliminada, se despedirá de su afición. A una jornada del cierre, Brasil lidera las eliminatorias sudamericanas con 42 puntos, 4 sobre Argentina, aunque está pendiente un partido entre ambas selecciones. Bolivia ocupa el antepenúltimo puesto con 15 unidades.

El Scratch se presentará a este duelo sin Neymar ni Vinicius Junior. Ambos jugadores, que ya volvieron a la disciplina con sus clubes, serían reemplazados por Philippe Coutinho y Richarlison, respectivamente. En tanto, el portero Santos, del Atlético Paranaense, fue convocado a última hora para sustituir a Wéverton, quien se resintió durante el entrenamiento del domingo.