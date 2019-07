Deportes Boxeo en Lima 2019 desde el Coliseo Miguel Grau del Callao por los Juegos Panamericanos Estas son todas las peleas desde el Coliseo Miguel Grau del Callao por los Juegos Panamericanos. El equipo peruano tendrá sus primeras peleas de boxeo este sábado. (Foto. Facebook Luigui Miranda Garcia)

Boxeo en Lima desde el Coliseo Miguel Grau del Callao por los Juegos Panamericanos Lima 2019. El evento será este sábado 27 de julio desde las 2:00 pm. (hora peruana) en el Poliderpotivo Callao y con transmisión de Movistar 19, Latina y streaming de ESPN. No te pierdas la participación de los primeros pugilistas peruanos Leodan Pezo y Fiorella Goicochea.

Los comandos técnicos de boxeo de 24 países se reunieron en el congresillo técnico, llevado a cabo en la Base Naval del Callao, para participar en el sorteo de las peleas de los 120 pugilistas que competirán en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Boxeo en Lima 2019 | Horarios en el mundo del evento

Perú 2:00 pm. | Movistar 19, Latina, ESPN (Streaming)

México 2:00 pm. |

Ecuador 2:00 pm. |

Colombia 2:00 pm. |

Bolivia 3:00 pm. |

Paraguay 3:00 pm. |

Venezuela 3:00 pm. |

Brasil 4:00 pm. |

Argentina 4:00 pm. |

Chile 4:00 pm. |

Uruguay 4:00 pm. |

España 9:00 pm. |

Sobre las peleas, se disputarán en tres asaltos, cada uno de tres minutos. Esta regla se aplica para las 10 divisiones por peso de varones y las cinco de damas.

En la primera fase, 80 varones y 40 mujeres se subirán al cuadrilátero por los cuartos de final, del sábado 27 al lunes 29 de julio, en el Coliseo Miguel Grau del Callao, escenario que acogerá hasta veinte combates por día.

El sorteo de la etapa de eliminación directa determinó que, este sábado 27 (desde las 14:00), los representantes de la rama masculina, en la categoría -60 kg, serán los responsables de abrir las competencias este sábado en la jornada de la tarde. Esa tarde, se realizarán los siguientes combates:

Shiloh De Freitas (JAM) vs. Luis Cabrera (VEN)

Bruce Carrington (USA) vs. Orlando Martínez (PAN)

Leodan Pezo (PER) vs. Leonel De Los Santos (DOM).

El campeón de la división en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, Lázaro Álvarez (CUB), en su condición de sembrado número 1, avanzará directo a semifinales.

Esa misma tarde, los asistentes podrán ver los combates de:

Miguel Ferrín (ECU) vs. Hendrid Cedeno (DOM) | -64 kg.

Nalek Corvac (VEN) vs. Luis Georges (DOM) | -81 kg.

Abner Texeira (BRA) vs. Bryan Colwell (CAN) | -91 kg.

Deivis Julio (COL) vs. Paul Nigel (TTO) | -91 kg.

Ricardo Brown (JAM) vs. Darwin Rodríguez (NCA) | -91 kg.

Cosme Dos Santos (BRA) vs. Dainier Pero (CUB) | -91 kg.

Este sábado, el boxeo femenino también verá acción por primera vez en Lima 2019. Todo empezará con la categoría -57 kg, con los siguientes enfrentamientos:

Yeni Aarias (COL) vs. Sabrina Aubin (CAN)

Fiorela Goicochea (PER) vs. Leonela Sánchez (ARG)

Yarisel Ramírez (USA) vs. Yamileth Solorzano (ESA)

Keylin Reyes (NCA) vs. Jucielen Romeu (BRA).

Completarán la jornada inaugural femenina las peleas de la división -69 kg:

Brianda Cruz (MEX) vs. Keylin Osejo (NCA)

Oshae Jones (USA) vs. Athena Bylon (PAN)

María Moronta (DOM) vs. Paola Calderón (COL).

Por ser la mejor sembrada de las participantes en esta categoría, Miriam Da Silva (CAN) ha clasificado directamente a la siguiente ronda.

Boxeo en Lima 2019 | Precio de las entradas para este sábado 27

Entrada Precio Regular S/. 20 Menores de 18 años S/. 10 Adulto Mayor S/. 10 Asiento Accesible – Silla de Ruedas (*) S/. 10 Acompañante Asiento Accesible S/. 10

(*) Asiento de Silla de Ruedas: Tarifa aplica para personas con el Certificado de Discapacidad, Carné de CONADIS u otro documento que acredite la condición. Al momento de ingresar al Recinto deberá presentar el certificado correspondiente. Sólo 01 entrada de Asiento de Silla de Ruedas y 01 entrada de Acompañante por certificado.

Boxeo en Lima 2019 | Mapa del evento de este sabado 27