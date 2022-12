Thiago Silva, a sus 38 años, llegó a Qatar 2022 como el gran caudillo en la zaga de Brasil. Conforme avanzó el Mundial, el central lo ratificó en cada partido. Entonces, desde su rendimiento y el de sus compañeros, en la selección creyeron más que nunca en la posibilidad de alzar el trofeo por sexta vez en la historia.

Sin embargo, tras un reñido partido ante Croacia (solo se definió en la tanda de los penales), la ‘Canarinha’ se despidió de la Copa del Mundo. Luego de consumarse la inesperada caída, el experimentado defensor, que posiblemente se despida del cuadro nacional en este certamen, lamentó no poder cumplir un gran anhelo.

“Desafortunadamente, como jugador, no podré levantar esa copa”, expresó el hombre de Chelsea en la entrevista posterior al compromiso en el estadio Ciudad de la Educación. Eso sí, el referente de la última línea se proyecta, pues confía en las revanchas que otorga este deporte: “Quién sabe más tarde con otra función”, señaló.

Acto seguido, Silva deslizó la posibilidad de cerrar su ciclo con la selección, aunque, por el contexto, difícilmente se pueda tomar una decisión mejor pensada. “Difícil tener palabras en ese momento, es más reconfortante. Ya he pasado por algunas decisiones en mi vida, no solo en la selección, sino personalmente”, sostuvo.

Dolor y autocrítica de Thiago Silva

Habían pasado unos minutos desde que Marquinhos erró el último penal, pero los brasileños seguían sin hallar respuestas. De hecho, lo primero que imagino el central fue: “Cuando perdemos algo importante, a lo que aspiramos, duele mucho. A pesar de la tristeza, la vida necesita seguir adelante. Estoy muy orgulloso de los muchachos, de lo que hemos hecho, pero lamentablemente es parte del fútbol”, acotó.

En el cierre, el central admitió que Brasil no estuvo fino en este choque decisivo. “De repente pudimos estar un poco mejor enfocados. No estamos acostumbrados a tomar ese tipo de contraataque. Creo que nos equivocamos un poco. En el segundo balón que perdimos, dimos el contraataque, que era todo lo que querían en ese momento, además del balón aéreo. Y el gol no vino ni por arriba, se fue por el suelo”, sentenció.