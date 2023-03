La lesión que sufrió Bryan Reyna no solo lo dejó fuera de la convocatoria de la selección peruana, que jugará amistosos contra Alemania y Marruecos; sino que tampoco fue considerado para el duelo de Alianza Lima ante Sport Huancayo.

Estando próximos al partido de la escuadra blanquiazul frente a Atlético Grau, el mismo íntimo respondió a la posibilidad de que pueda estar apto para este fin de semana.

“La lesión es en la parte posterior de la pierna, ya venía un poco cargado en la zona y ahí me terminé de cargar y se me complicó un poco, sentí un dolor en la zona”, detalló el propio Reyna en diálogo con la prensa.

“Es complicado, pero ya vendrán más partidos con la selección y espero estar, para eso tengo que trabajar duro”, agregó el futbolista, quien confía en sacarse la espina en las próximas convocatorias.

De otro lado, ante la posibilidad de estar habilitado, el atacante nacional consideró que “si Dios quiera sí, depende de cómo vaya mi recuperación, pero yo quiero estar el domingo. Yo creo que sí llego al fin de semana”.

Atlético Grau vs. Alianza Lima

Los íntimos se enfrentan a Atlético Grau este domingo 26 de marzo a la 01:00 p.m., en el estadio Municipal de Bernal por la fecha 10 de la Liga 1 Betsson 2023.

“Mucho calor, pero no pasa nada. Al inicio cuesta un poco, pero al final uno se acostumbra. No han dicho nada de eso (el horario), no sé cómo será, pero estamos preparados para jugar a cualquier hora”, respondió Reyna, consultado sobre el encuentro.