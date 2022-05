La situación de Byron Castillo está lejos de aclararse y aparecieron nuevas pruebas sobre la discutida nacionalidad del futbolista, tras la denuncia desde Chile. En las últimas horas, EFE reveló un informe técnico jurídico de la dirección nacional del registro civil de Ecuador, donde se detalla que la inscripción de defensor en la ciudad ecuatoriana de Guayas no consta en el tomo, la página y el acta solicitada.

Asimismo, dicho documento afirma que no puede ser conferido al ser un “expediente inexistente”. El mencionado informe técnico jurídico es uno de los pilares del reclamo de la ANFP a la FIFA que lidera la firma legal “Carlezzo Advogados” en nombre de la Federación Chilena de Fútbol.

“Hay la posibilidad que presuntamente se haya adulterado el documento de Byron Castillo, valiéndose de la fragilidad del documento, es por ello que en el archivo nacional, no hay indicios de que haya existido, sino simplemente aparece una inscripción efectuada en el libro, pero este se encuentra con vestigios de haber sido repisado su texto, lo cual afecta la credibilidad, sumándose a ello la falta del expedientillo que avale su existencia”, indicó Eduardo Carlezzo a EFE.

“Lo que hemos enviado a FIFA se basa en documentaciones bastante claras, documentaciones tanto de las autoridades deportivas como de las autoridades del registro civil de Ecuador”, añade el letrado.

“Desde el punto de vista del registro civil, el documento es crucial para todo. Ya que es un informe técnico jurídico emitido por la dirección general del registro civil de Ecuador en el que se analizó el certificado de partida de Byron Castillo en Ecuador”, prosiguió.

Además, hizo énfasis en el siguiente punto: “Al analizar ese documento, la primera conclusión estridente es que ese documento de partida no se encuentra en ninguna parte, simplemente no existe en los registros internos del registro civil. Yo me pregunto, ¿cómo un certificado de partida no existe? Es la primera cosa que deja claro que ese documento es fantasma”.