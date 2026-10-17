La quincuagésima cuarta edición de Caminos del Inca llegará a su fin este domingo 18 de octubre en la ciudad de Arequipa, que por cuarto año consecutivo será sede de la ceremonia de premiación de la principal competencia automovilística del país.

Mientras se disputa la quinta etapa, que une Cusco y Puno, la Ciudad Blanca ultima los preparativos para recibir la sexta y última jornada de la carrera. La etapa final, que unirá Puno y Arequipa, se desarrollará a través de dos pruebas especiales.

El primer especial se correrá en el tramo Paucarcolla - Cabana, con una extensión de 35,1 kilómetros. La largada está programada para las 9:00 horas.

El último especial de la competencia se disputará en la ruta Santa Lucía-Chiguata, con un recorrido de 192,6 kilómetros, lo que lo convierte en el tramo más extenso de los 16 especiales que conforman Caminos del Inca 2026. La partida de este sector está prevista para las 10:40 horas.

Debido al desarrollo de la competencia, la vía entre Santa Lucía y Chiguata permanecerá cerrada al tránsito vehicular entre las 6:00 y las 18:00 horas.

En cuanto a la ceremonia de premiación, está programada para las 17:00 horas. Aunque inicialmente estaba prevista en la Plaza de Armas de Arequipa, debido a la procesión del Señor de los Milagros, fue trasladada al Riverside Park, ubicado en el distrito de Sachaca.