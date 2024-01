El defensor peruano Carlos Zambrano reveló que tiene más de una propuesta laboral del extranjero, entre ellas de un club uruguayo que jugará la Copa Libertadores esta temporada. Deslizándose la posibilidad de que pase a las filas del Liverpool.

Sostuvo que si Alianza Lima desea venderlo debe ser a un equipo al que el desee ir y no a cualquiera para simplemente deshacerse de él. “Mis amigos y familia saben lo que pienso, no quiero causar más polémica, me guardo mi opinión. Le deseo lo mejor a Alianza, el club es una cosa y los que están dentro otra”, aseveró sobre el club victoriano.

Como se sabe, Carlos Zambrano tiene contrato con el club blanquiazul hasta diciembre de 2024, pero el técnico Alejandro Restrepo no lo tiene en sus planes hasta el momento. Ante ello, no le desagrada la idea de jugar en la Primera División de Uruguay.

“Gracias a Dios me han salido algunas ofertas. Dos equipos de Argentina del cual uno rechacé. Ese era Lanús, no estaba de acuerdo con esa opción. Fuera de las opciones que más tengo son las de Uruguay. Ya sabrán el por qué, es un equipo que juega Copa Libertadores”, declaró en el programa FUTMAX League de L1 MAX.

“No estaba en mis planes (Lanús). Me llamó hasta Independiente y Racing en su momento. Estar en Boca es el más grande del país. Imposible que vaya a River, así me ofrezcan 10 millones de dólares” , subrayó.

