El defensor Carlos Zambrano se refirió Paolo Guerrero, quien recientemente fue oficializado como la nueva carta del Racing Club de Avellaneda, luego de superar las pruebas médicas. “Paolo es un tremendo jugador que siempre todos hemos admirado”, dijo.

“Es uno de los mejores ‘9′ del mundo para mí y sobre todo es peruano. Me enorgullece mucho que llegue a un equipo tan grande a esa edad (39), no cualquiera se mantiene así”, aseveró Zambrano a DirecTV Sports.

“Sabemos que (Paolo) ha tenido momentos difíciles por las lesiones, pero él siempre está con las ganas de seguir. Esperemos que le vaya bien, más aún porque está llegando a un equipo fuerte de Argentina, que tiene como competencia directa a Boca o River”, indicó.

¡Bienvenido a Racing! 💙



Paolo Guerrero firmó su contrato, que se extenderá hasta diciembre de 2023 🖋️

Llevará el dorsal 2️⃣2️⃣ pic.twitter.com/D5TTzMet7j — Racing Club (@RacingClub) January 25, 2023

Los hinchas se encuentran impacientes por saber la fecha del debut del goleador, situación que deberá esperar debido a que Paolo debe ponerse en forma.

Asimismo, Carlos Zambrano dijo estar muy optimista de llegar a Alianza Lima, pues refirió su idea nunca fue debutar en el torneo peruano habiendo pasado los 35, pues siempre tuvo en mente llegar en buen estado físico.

“Lo mejor es que me mantengo bien, tengo 33 y yo no quería llegar acá a los 37. Muchos deciden venir muy tarde y eso es algo que no quería, tenía ganas de estar y jugar por primera vez la Liga 1. Simplemente quiero aprovechar esta oportunidad y darle muchas alegrías al pueblo peruano”, apuntó.