Carlos Zambrano, quien no ha gozado de continuidad en el Dinamo de Kiev a lo largo de la temporada, llegó hace unos días a Lima a pasar sus vacaciones y de pasada para definir su futuro futbolístico, pues su deseo es llegar a un club donde pueda jugar.

En diálogo con Ovación, el defensor indicó que estuvo entrenando en la Videna con el fin de mantenerse en forma, algo que ha venido haciendo en Dinamo -pese a no jugar- para estar listo cuando la selección peruana lo requiera, tal como ocurrió cuando fue convocado a la Copa América de Brasil 2019, donde fue uno de los puntos altos en el equipo de Ricardo Gareca.

“Vine a Videna para ponerme en forma, luego de unos días de vacaciones. He pasado por dos temas totalmente distinto. Uno con mi equipo y otro con la selección, pero son cosas que pasan en el fútbol, que por temas extradeportivos, que te dejan de lado. Aún así sigo entrenando a conciencia para estar en la selección, gracias a Dios pude volver de una buena manera”, contó el ‘León’.

Sobre su futuro, el aguerrido jugador señaló que maneja propuestas y que su intención es mantenerse en Europa.

“Felizmente siempre hay propuestas, el detalle siempre estará en llegar a un buen acuerdo económico. Sinceramente, a mí me encanta Europa. Me acostumbré a vivir por allá, las ligas son más competitivas. Sin embargo, el fútbol de Brasil, Argentina o México no tiene nada que envidiar. Perú también ha ido creciendo en los últimos años”, aseguró.