​Carlos Zambrano a Silvio Valencia: "Al Callao y a toda su gente se le respeta"

El periodista deportivo Silvio Valencia generó polémica y todo tipo de comentarios al señalar que los hinchas del Sport Boys del Callao no tienen dinero para pagar una entrada y "menos van a tener para pagar un menú".

"No tienen para entrada, menos para la comida. La gente en el Callao los chicos paran con 3 y 5 soles, no tienen, menos van a tener para un plato de comida (...) En el Callao no tienen para pagar una entrada, menos van a tener para pagar un menú", indicó el hombre de prensa.

Quien no tardó en pronunciarse sobre lo ocurrido fue Carlos Zambrano, que a través de su cuenta de Instagram, cuestionó a Valencia.

"No entiendo qué clase de periodista es ese señor Silvio de Radio Exitosa que habla con tanta ligereza", señaló el defensa de la selección peruana.

"Dónde está la humildad o ese programa le paga por hablar mal del prójimo", agregó el 'León', que como chalaco pidió las disculpas del caso porque "el Callao y toda su gente se respeta".

Cabe resaltar, que tras el comentario que lanzó en la previa del partido entre Sport Boys y UTC, el periodista indicó que no fue su intención ofender a los del puerto.

"Bueno primero para manifestar que nunca quise ofender a nadie... a la gente del Boys, a los hinchas mil disculpas por este exabrupto... no fue mi intención, gente chalaca no volverá a pasar, saludos a todos", escribió en su Twitter.