Se acabó el sueño copero. Centro Estudiantil San Agustín (CESA) de Junín no pudo sostener la ilusión de avanzar en la Copa Perú y terminó con las manos vacías en su visita a Apurímac. Unión Minas de Pamputa le pasó por encima con un contundente 3-0 en el estadio de Fuerabamba, resultado que sentenció la llave de octavos de final de la etapa nacional con un marcador global de 4-1.

El empate 1-1 conseguido en el partido de ida, disputado en Jauja, había dejado la serie abierta. La esperanza estaba intacta, pero en territorio apurimeño el panorama fue completamente distinto. El dueño de casa salió decidido a imponer condiciones, manejó los tiempos y encontró en su plantel experiencia y oficio para liquidar la clasificación ante un conjunto juninense que no logró responder al desafío.

El equipo dirigido por Roberto Tristán mostró mayor aplomo en un compromiso de alta exigencia. Sus jugadores más experimentados marcaron diferencias y asumieron el protagonismo en una tarde en la que Unión Minas tuvo el control del partido. Héctor «Caramelo» Campos, Kevin Rosell, Jeremy Escate y Carlos Anglas destacaron por su recorrido y capacidad para afrontar esta clase de encuentros decisivos.

Expulsado en la primera parte

La tensión también se trasladó al banco de suplentes. El entrenador de CESA, Carlos Gutiérrez, terminó expulsado durante la primera parte luego de reclamar airadamente las decisiones arbitrales. Una baja que obligó al comando técnico a seguir el resto del compromiso fuera del campo de juego, en un momento en el que su equipo necesitaba mantener la concentración para intentar cambiar el rumbo de la eliminatoria.

El encuentro terminó, además, con dos expulsados, uno por cada equipo, reflejo de la intensidad y los roces que marcaron el desenlace de la serie.

Junín sin representantes

Con el pitazo final, se apagó la última esperanza de CESA en el torneo más importante del fútbol amateur peruano. El conjunto jaujino quedó eliminado y, con su salida, Junín se queda sin equipos en carrera en la etapa nacional de la Copa Perú.

La eliminación deja un sabor amargo para la afición que acompañó la campaña del cuadro estudiantil y esperaba verlo avanzar a los cuartos de final. El 1-1 de la ida había alimentado la ilusión, pero el partido de vuelta terminó inclinando la balanza con claridad a favor del representante de Apurímac.

El escenario en debate

Otro aspecto que generó cuestionamientos fue el escenario donde se disputó el compromiso. El partido se desarrolló en el estadio de Fuerabamba, cuya disponibilidad de garantías para un encuentro de esta instancia fue puesta en duda. La organización de los partidos de la etapa nacional exige condiciones adecuadas de seguridad e infraestructura, por lo que corresponde esclarecer si el recinto cumplía con los requisitos establecidos para albergar este tipo de encuentros.

Mientras Unión Minas celebra su clasificación y continúa en carrera por el ascenso, CESA deberá pasar la página. La Copa Perú ya no tendrá presencia juninense y el sueño de llevar a un equipo de la región a las instancias decisivas tendrá que esperar una nueva temporada.