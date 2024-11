Un mea culpa. César Acuña Peralta, fundador del Club Universidad César Vallejo, dijo sentirse muy apenado por el descenso de su equipo de fútbol. Además, analizará si continuarán apoyando para la campaña de la Liga 2 en la temporada 2025.

“Se hizo el esfuerzo de armar un gran equipo y se ha bajado. Aquí se cumple el dicho: así es el fútbol, se gana o se pierde. Ahora, me da pena que los trujillanos no tengan fútbol profesional. Por los menos, se hubiera quedado uno. Ahora, habrá que reflexionar y meditar para ver cual es la situación del equipo de fútbol”, indicó.

También destacó que malas decisiones de la directiva serían una de las causales para el tercer descenso en su historia del club vallejiano.

“Esto es producto de malas decisiones. Primero, lo he analizado, creo que fue muy prematuro sacar a Roberto (Mosquera), un entrenador con mucha experiencia. Luego, fue el tema de ‘Chicho’ (Guillermo Salas). tenemos que aceptar que esto es el resultado de la mala gestión, de las malas decisiones. Nosotros, personalmente, estoy desde el año 96 apostando por el deporte. Creo que he hecho bastante, como me corresponde como presidente, dueño del equipo; pero, tenemos que aceptarlo, en la vida se gana o se pierde”, apuntó.

Tres entrenadores

En la presente temporada, César Vallejo inició con Roberto Mosquera como DT. Luego, lo reemplazo Guillermo Salas y concluyó con Luis Hernández.

“Hubo muchos factores. El factor Guerrero, ‘Chicho’, Roberto (Mosquera), dirigente y jugador. Aquí todos somos responsables”, dijo.

Para Acuña Peralta, fallaron entrenador, plantel de futbolistas y directiva, y que determinó en la pérdida de la categoría.

“Los tres somos responsables. El equipo no cumplió con su tarea, de repente el entrenador tampoco cumplió con las indicaciones que debería darle al equipo que teníamos y también la directiva, creo que deberíamos estar más pendiente del equipo de fútbol”, acotó.

Sobre su continuidad y apoyo al club “Poeta”, Acuña Peralta indicó que lo analizará.

“Es prematuro decir que vamos hacer con el equipo. Personalmente, lo tengo claro, ya aporté desde el 96. La Vallejo le ha dado muchos lauros al fútbol trujillano, tres pre (Copa) Libertadores, seis o siete Copa Sudamericana y Copa Inca. Ha hecho lo que ningún equipo del fútbol trujillano ha conseguido. Tengo pena”, puntualizó.