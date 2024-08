Tras su participación en los Juegos Olímpicos París 2024, César Rodríguez dio a conocer que analiza la posibilidad de ya no seguir representando al país falta de apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y de la Federación de Atletismo.

“Claro que me queda un sabor de revancha para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pero ahora tenemos que pensar bien si seguimos o no, porque para un ciclo olímpico uno tiene que darse cuenta si va a tener el respaldo o el apoyo del IPD, de la Federación”, fueron las declaraciones del deportista.

Explicó que por parte del IPD reciben algo de apoyo, sin embargo, la Federación le decía que no tenían presupuesto y no cuenta con auspiciadores, por lo que ve incierto su fututo como deportista. Además, reveló que para su participación en París 2024 tuvo que solicitar un fuerte préstamo de dinero lo que le afecta mentalmente por la preocupación y no puede enfocarse al 100% en el deporte.