El clásico trujillano se tiñó de naranja. La Universidad César Vallejo se reencontró con su mejor versión, mostrando buen fútbol y siendo efectivo en el puntillazo final, y derrotó por 2-0 a Carlos A. Mannucci, en el Estadio César Acuña Peralta, por la quinta fecha de la Fase Regional del Grupo 1 del campeonato de la Liga 2 Caliente.

LUCHADO

Desde el inicio del cotejo, el “Poeta” tomó el control del juego. A los 3 minutos, el lateral izquierdo Paulo Mesías le pegó de larga distancia y arquero carlista Gerson Valladares se encargó de controlar el balón. Luego, el volante Miguel Cornejo ejecutó un tiro de esquina y Valladares despejó el peligro con los puños.

Cuando el reloj marcaba los 9’, el lateral derecho Junior Catashunga inició una jugada desde su área. Le tocó para Eduardo Urtecho, quien le cedió a Ítalo Regalado. El ariete le juega en corto a Cornejo, quien ingresó por el sector izquierdo, sacó el centro al corazón del área carlista y apareció Regalado para conectar el balón de pecho, ante la marca de Joaquín Aguirre, y así vencer la resistencia de Valladares. Era el 1-0 para los vallejianos y para alegría de sus seguidores.

El tricolor perdió a Rely Fernández por lesión y tuvo que abandonar el campo sobre los 23 minutos. El delantero Alfredo Solar buscaba el pórtico vallejiano, custodiado por Jeferson Nolasco, con un remate de larga distancia. A los 43’, el defensa José Eduardo Caballero con un cabezazo asustó el arco “Poeta”. En la última jugada de la primera mitad, Cornejo casi sorprende a Valladares, quien se encargó de atrapar el potente disparo.

LIQUIDA

Para la parte complementaria, César Vallejo que dirige José Guillermo “Chemo” del Solar continuó teniendo el balón y buscando de forma constante el pórtico carlista. Sobre los 62’, tras pase de Catashunga, el colombiano Sebastián Osorio le pegó desde fuera del área y el esférico terminó en el fondo del arco tricolor. El segundo tanto para los vallejianos y de la tranquilidad.

Luego, el argentino Fernando Da Rosa, al notar salido al portero Valladares, probó desde la mitad de la cancha y el balón pasó cerca del parante. Mientras que Mannucci al no encontrar la brújula terminó atacando con Piero Vivanco, Bruno Portugal y Gilmar Rodríguez.

César Vallejo sumó tres puntos claves y que le permiten tomar aire para afrontar lo que resta de la primera etapa del torneo de ascenso.

ASÍ MARCHAN

Deportivo Llacuabamba es líder con 12 puntos. Luego, le siguen Unión Comercio (9), Pirata FC (7), Mannucci (7), César Vallejo (6), Asociación Deportiva Agropecuaria de Jaén (5), Academia Cantolao (4) y San Martín (1).