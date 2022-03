La UEFA ya estaría organizando el nuevo formato de la Champions League para la temporada 2024-2025. Así lo informó el medio español ‘Sport’ en su página web y también señaló que el primer cambio sería la ampliación de la cantidad de equipo participantes de 32 a 36.

Luego, los criterios para entrar a la competición se mantendrían y serían los cuatro primeros clasificados de la Liga (en el caso del fútbol español). De acuerdo con el mencionado diario, las plazas extras procederían del torneo local de Francia y del campeón liguero del país con mejor coeficiente UEFA que no tenga plaza directa (en este caso sería Turquía).

Asimismo, a los cupos restantes tendrían acceso los dos clubes con mejor coeficiente. En total, estos equipos se dividirían en cuatro bloques de nueve cada uno: A, B, C y D repartidos según el rendimiento de cada elenco en Europa en las últimas cinco temporadas.

Después, estas escuadras disputarían una especie de liga, pero no jugarán todos contra todos. Cada cuadro enfrentaría diez cotejos, cinco en casa y cinco fuera. Luego, los ocho primeros clasificarían directamente a los octavos de final.

Asimismo, los 16 equipos que ocupen las plazas de la 9ª a la 24ª jugarían entre sí una eliminatoria a doble partido y los ocho ganadores pasarán a la siguiente ronda. Luego, la Champions League sería como se conocería antes con cuartos, semifinales y final.

De acuerdo con el medio español ‘Sport’, UEFA tendría en mente un nuevo formato para la Champions League 2024-2025. Foto: MARC CREUS/Sport.

UEFA se vuelve a pronunciar en contra de la Superliga

El presidente de la UEFA Aleksander Ceferin se pronunció en contra de la organización de la Superliga. “Estoy harto y cansado de hablar de este proyecto que no tiene nada que ver con el fútbol. Primero comenzaron con esta idea sin sentido en medio de la pandemia y ahora no paro de leer artículos de que están planeando otra cosa en medio de la guerra”, señaló durante Cumbre de Negocios del Fútbol del Financial Times.