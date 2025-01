A pocos días del inicio del Sudamericano Sub 20 en Venezuela, José ‘Chemo’ del Solar presentó su renuncia irrevocable a la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Según información obtenida por RPP, el estratega nacional abandonará su puesto como jefe de la Unidad Técnica de Menores tras culminar el torneo continental.

El exfutbolista asumió este cargo en febrero de 2023 con la misión de mejorar el rendimiento de las categorías menores de la selección peruana, incluyendo las Sub 15, Sub 17 y Sub 20. En ese rol, también tomó las riendas de la dirección técnica del equipo Sub 20, con el que competirá en el próximo torneo sudamericano.

“Dentro de mis funciones, además de ser el encargado de la selección Sub 20, Sub 17 y Sub 15, también voy a ser entrenador de la Sub 20 después de este Sudamericano que está pronto por empezar”, mencionó Del Solar en una entrevista.

Sin embargo, a pocos días de enfrentar este reto deportivo, su renuncia ha generado incertidumbre en el proceso de desarrollo de las categorías menores.

Aunque dirigirá al equipo durante el torneo en Venezuela, su desvinculación de la FPF al finalizar la competencia deja en el aire la continuidad del proyecto iniciado bajo su liderazgo.