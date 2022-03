La selección de Chile afrontará este martes 29 de marzo un trascendental partido ante Uruguay y buscará la victoria para tentar su chance de obtener el boleto para repechaje. Además de ello, la ‘Roja’ deberá esperar tropiezos de Perú y Colombia en la última jornada de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

La situación de los chilenos es clara y de ello es consciente el entrenador Martín Lasarte. “Acá nosotros debemos conseguir el resultado que necesitamos y después tener un poco de fortuna. Esa es la realidad”, declaró el uruguayo en la conferencia de prensa de la víspera del encuentro.

“Los otros resultados pueden darse, pero sería triste que en ese escenario no pudiéramos lograr lo nuestro. Tenemos que estar enfocados en nosotros”, agregó Lasarte, al mando de la selección chilena desde febrero del 2021.

Por otro lado, el estratega se refirió a la situación de Ben Brereton, quien se ausentó del duelo contra Brasil debido a una lesión que le ha impedido jugar incluso partidos de Blackburn Rovers desde hace varias semanas. Lasarte confirmó que esperará al delantero hasta el final.

“Ha ido evolucionando bien, lo vamos a probar hoy y veremos qué nos puede dar. Está haciendo un gran esfuerzo por estar acá. Desde el punto de vista de su capacidad y de estar a la orden está más que probado. Esperamos que pueda competir. Sería importante contar con él aunque sea en el banco”, comentó.

¿Cuándo se juega el Chile vs. Uruguay?

El partido Chile vs. Paraguay se disputará el próximo martes 29 de marzo en el Estadio San Carlos de Apoquindo, desde las 6:30 p. m. (hora peruana) y 8:30 p.m. (hora chilena y uruguaya). La transmisión de este partido se dará desde las señales de Movistar Plus, TNT Sports HD, Chilevision, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports y VTV Uruguay.