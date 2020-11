Christian Cueva disputó el encuentro entre Yeni Malatyaspor y Denizlispor por la Superliga de Turquía ante de viajar a Lima para enfrentar los partidos de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 con la Selección Peruana. El volante fue noticia debido a que fue cambiado a los 37 minutos de juego. No pudo concluir ni el primer tiempo.

Minutos después de la salida del volante del campo, Pamela López, su esposa, publicó un mensaje para Hamza Hamzaoglu, entrenador del Yeni Malatyaspor, acusándolo de tener problemas con los jugadores sudamericanos.

“Hamza Hamzaoglu, ¿qué pasa con los sudamericanos? ¿Tienes algún problema”, publicó en Instagram Stories, mencionando a los argentinos Franco Zuqui y Guido Herrera, quienes se quedaron en el banco de suplentes.

Luego de algunos días de haberse dado el incidente, el técnico del equipo conversón con la web Ajansspor y aclaró lo sucedido.

“Christian Cueva está actualmente en la selección nacional, me reuniré con él cuando regrese a Malatya. No hemos conversado. No me tomé en serio el intercambio de redes sociales con su esposa”, explicó Hamzaoglu.

“No tengo ningún problema con los sudamericanos, pueden preguntarle a Pablo Batalla o Fernando Muslera. No he tenido ningún problema con ellos, pero siempre he tenido un problema con los jugadores que no se sienten identificados con el equipo”, agregó.

“Nunca me ha interesado la raza, la religión, el idioma de los jugadores. El criterio más importante para mí es el ser humano. Lo más importante para nosotros son los intereses del equipo. Siempre considero a todos en la toma de decisiones. No soy alguien que tome decisiones fácilmente “, finalizó.

