Christian Cueva: "Estoy feliz de volver a la selección peruana"

Christian Cueva, en lo que significa su retorno a la selección peruana, espera tener minutos en los partidos amistosos que sostendrá la Blanquirroja ante Paraguay y El Salvador en los Estados Unidos.

Como se recuerda, el actual volante del Santos de Brasil no fue considerado por Ricardo Gareca en la última convocatoria del año pasado, donde el combinado patrio se midió frente a Ecuador y Costa Rica, sumando dos derrotas.

"Estoy feliz de volver (a la selección) ya que no estuve en la convocatoria pasada. Estoy feliz de estar nuevamente con mis compañeros y con el cuerpo técnico", indicó el hábil volante tras los entrenamientos en New Jersey.

Asimismo, indicó que si bien no está al 100% físicamente, siente que cada día viene mejorando y más aún porque ha comenzado a jugar en Brasil a diferencia de su situación en Rusia, donde no gozaba de continuidad en el Krasnodar.

"No estoy al 100% porque no tuve mucha continuidad en Rusia y ahora voy agarrando ritmo en Brasil y eso es lo que me pone bien y ahora estar en la selección. Sin duda, yo pienso que voy a estar bien", afirmó Cueva.