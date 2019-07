Christian Ramos pide disculpas por polémico tuit que ofendió hinchas de Universitario (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El nuevo refuerzo de Universitario de Deportes Christian Ramos se refirió, en conferencia de prensa, a su polémico tuit de hace algunos años que ofendió a los hinchas 'cremas' cuando era jugador del Juan Aurich y ganó con 'El Ciclón' en el Estadio Monumental.

El zaguero de 30 años pidió disculpas a los hinchas cremas por escribir en aquella ocasión en Twitter: "silenciamos el cabromental".

“Si jugué en Alianza, también puedo jugar en la U, este es mi trabajo y no tengo ningún problema. Saltaron muchas críticas, pero también elogios, era 50/50. A la gente que me critica por lo que pasó en algún momento les pido que me disculpen, fue un error y era muy joven", expresó el defensa a la prensa.

Asimismo, Christian Ramos aseguró que escogió jugar por Universitario porque es un club que siempre está peleando el título.

“Es verdad que hubieron clubes interesados, pero apareció Universitario y la balanza pesó más. Es un club que tiene que estar peleando arriba”, indicó.

Como se recuerda, Ramos fue presentado hoy en el club 'crema' y dijo sentirse "con muchas ganas de empezar a entrenar", conocer a sus compañeros y dar alegrías a los hinchas de la 'U'.