Claudio Pizarro quiere seguir jugando para llegar al Mundial: "Solo eso me puede acercar al sueño"

Claudio Pizarro, de 39 años y 192 goles en la Bundesliga, tiene como cuenta pendiente en su carrera jugar un Mundial. Para ello busca seguir acumulando minutos en el torneo alemán y ser considerado por Ricardo Gareca.

El 'Bombardero' no tuvo continuidad al inicio del año, y por ello no habría sido convocado a la selección peruana que jugará amistosos próximamente contra Croacia e Islandia.

"No estoy convocado todavía. Yo tampoco jugué mucho. Pero si tengo mis apuestas aquí, veremos qué sucederá. Es por eso que me estoy enfocando en seguir trabajando, solo eso me puede acercar al sueño", declaró Pizarro al diario local Express.

Hoy el excapitán de la 'Blanquirroja' jugó los 90 minutos en la derrota de su equipo por 1-3 ante Werder Bremen y aportó con un pase de gol. En la fecha anterior, frente al Stuttgart, marcó su primer gol de la temporada y antes, contra el Hanóver 96, el VAR le anuló un tanto.