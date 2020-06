Claudio Pizarro se retirará del fútbol en breve, El ‘Bombardero de los Andes’ dejará atrás 41 años de carrera tras terminarla con la camiseta de Werder Bremen. De hecho, la noticia ha generado nostalgia en hinchas peruanos y extranjeros.

Es así como el exjugador Juan Diego Li, aprovechó sus redes sociales para compartir una emotiva carta que decidió escribirle al ‘Bombardero'. expresándole su agradecimiento y admiración. “Claudio, el sábado es tu última batalla, el cierre de una carreta profesional de 24 años ¿Qué rápido pasa el tiempo, no? parece que hubiera sido ayer que te subiste al avión rumbo a Alemania”, inicia el texto.

“Se acabaron esos domingos de madrugar para verte jugar. No sabes el orgullo que fue ver ese gol que te convirtió en el máximo goleador extranjero de la Bundesliga. Muchos lo celebramos como su fuera nuestro récord. Abriste todo un camino en Europa para todos los peruanos, sin hacer mucho ruido y haciendo lo que más te gusta”, continúa.

“Quédate tranquilo que en Perú es mucha más gente que te quiere de la que no, en la vida no todo es color rosa. Eres el modelo a seguir para todos los futbolistas que recién están comenzando. Gracias por ser un ejemplo perfecto de cómo salir adelante y cómo sobresalir en el fútbol más competitivo. Eres orgullo para todo el Perú”, finaliza la carta de Juan Diego Li.

La carta de Li a Pizarro.

“Un estadio vacío no es lo adecuado”: Werder Bremen sobre la despedida de Claudio Pizarro

El adiós de Claudio Pizarro del fútbol profesional está confirmado. Lo que no se sabe aún es si el duelo entre Werder Bremen y Colonia, de este sábado, marcará la despedida del peruano. Y es que el equipo alemán sueña con alcanzar el boleto para jugar por la permanencia contra un conjunto de la Segunda División.

En ese sentido, el director deportivo de Werder Bremen, Frank Baumann, explicó en conferencia de prensa que no se llevará a cabo una despedida a Claudio Pizarro en el choque contra Colonia, considerando también las circunstancias por la pandemia del coronavirus.

“No haremos ninguna despedida de jugadores mañana porque no está claro si será nuestro último partido o no. Además, un estadio vacío no es adecuado para algo así. Queremos darle a Claudio Pizarro la despedida que se merece”, comentó el exfutbolista del Bremen.

