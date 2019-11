​Copa Libertadores: trofeo creado en Perú, nuevamente en casa (FOTOS)

Síguenos en Facebook

La Copa Libertadores, el trofeo más popular, representativo y anhelado por los clubes que conforman la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se encuentra en Lima, ciudad donde fue diseñada y confeccionada en 1959.

Cuenta la historia que el entonces presidente de la Conmebol Fermín Sorhueta, le encargó a Teófilo Salinas, destacado directivo peruano y miembro del comité ejecutivo , la misión de encontrar un trofeo cuyo diseño represente al torneo, que a partir de 1960, se pondría en disputa entre los campeones de cada país de la región, naciendo así a la Copa Campeones de América, que en 1965, pasaría a llamarse definitivamente como Copa Libertadores de América.

Fue entonces que Salinas Fuller, que años después lograría ser presidente del máximo ente rector del fútbol sudamericano entre 1966 y 1986, eligió a la prestigiosa joyería Camusso, ubicada en ese entonces el Centro de Lima, para que le diera vida a la pieza que se entrega desde 1960 al ganador de la Copa Libertadores.

La tarea recayó en el ingeniero Alberto de Gásperi, un inmigrante italiano radicado en Lima desde los años 40 y que era director de la planta de Camusso, la firma de joyería y platería fundada en 1933.

"Él nos dio una idea, hicimos un dibujo, lo rechazó, hicimos otro, le gustó. Lo que más tardó fue su aprobación. Cuando no le gustaba, había que volverla a pensar. Como decimos en la jerga de la platería, tenía que 'pagar el ojo'. Cuando el doctor Salinas vio el resultado final, quedó encantado", recordó don Alberto en una entrevista para El Comercio en el 2010.

Señala Conmebol que la pieza original "fue hecha en pedazos de plata y fue trazada imitando una silueta redonda, la de una pelota, que está unida por una cinta donde se lee Copa Libertadores" y que "en la cúspide se observa la figura de un futbolista pateando la pelota".

La idea inicial se ha mantenido en el emblemático galardón tal como lo conocemos hoy en día, claro que con el correr de los años ha sufrido algunos cambios, sobre todo en la base, donde figuran los nombres de los equipos que alcanzaron la gloria.

Dentro de unos días, el próximo 23 de noviembre, la copa, cuyo origen surgió de talentosas manos peruanas hace 60 años, será entregada a River Plate o a Flamengo, dos de los clubes más importantes y populares del continente, que coincidentemente, en 1959, se enfrentaron también en Lima... pero esa es otra historia.

Ahora, los dirigidos por Marcelo Gallardo y Jorge Jesús, respectivamente, se medirán sobre el gramado del Estadio Monumental "U" con el firme propósito de salir airosos de la final única, la cual consagrará al campeón de la sexagésima edición del torneo de clubes más importante de Sudamérica.

"Cada vez que yo la veo por televisión me emociono, la verdad que sí. Me llena de orgullo no solo por mí, sino por todos los que la hicieron, de los artesanos, que son muy buenos. Todo un equipo de unas 12 personas. Vale la pena saber que se hizo en el Perú. Lástima que no se ha quedado mucho tiempo por acá", dijo en aquella oportunidad Alberto de Gasperi, sin imaginar que nueve años después de esa charla, su creación retornaría al país donde fue forjada.

Foto: Conmebol