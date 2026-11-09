El Centro Estudiantil San Agustín (CESA) sacó las garras y evitó que Unión Minas de Pamputa se llevara los tres puntos de Jauja. El cuadro juninense igualó 1-1 ante el representante de Apurímac, en un partidazo de ida por los octavos de final de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026.

El Estadio Monumental de Jauja fue escenario de un duelo intenso, con dos equipos que no dieron tregua. La visita golpeó a los 90 minutos y parecía llevarse un triunfo de oro; sin embargo, cuando el reloj marcaba los 93’, el CESA encontró el empate agónico y desató la celebración de su hinchada.

El DT destaca

Tras el encuentro, el técnico Carlos Gutiérrez valoró el resultado y reconoció la diferencia económica entre ambos planteles.

“Presupuestalmente nosotros invertimos S/30 mil, ellos S/200 mil. Es lógico el plantel que tienen. Para nosotros es importante este empate”, señaló.

El estratega también destacó el esfuerzo de sus dirigidos, pese a contar con una plantilla corta y apostar por tres jugadores menores que vienen respondiendo en esta instancia. Sobre la ausencia de Jefferson Díaz en el once titular, comentó que les resultaba “raro que un jugador desaparezca después del partido del lunes”.

Gutiérrez señaló que confía en sus muchachos: “Vamos a ir allá (Apurímac) a jugar, somos once contra once y el partido de vuelta será más fácil porque ya nos hemos estudiado”.

El ganador avanzará a cuartos de final y enfrentará al vencedor de Atlético Nacional de Iquitos y Juventud Palmeiras.