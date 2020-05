La temporada 2019-20 de la Bundesliga volverá a jugarse desde el sábado 16 de mayo, en medio de la pandemia del coronavirus. Todos los fanáticos del fútbol alrededor del mundo estarán atentos a este gran acontecimiento, pues la actividad de las grandes ligas europeas se detuvo en marzo pasado.

Toni Kroos, quien jugó este torneo con Bayer Leverkusen y Bayern Munich, también estará pegado al televisor desde España, donde Real Madrid también espera la reanudación de LaLiga. El volante, sin embargo, cree que retornar a la competición en el resto del mundo, dependerá mucho de las labores que se hagan en su país.

“Aquí se tiene la impresión: si no lo logran los alemanes, no logrará nadie continuar. Me parece impresionante que los alemanes son los que mejor lo han llevado en cuanto a las cifras del virus, las infecciones y los fallecidos”, explicó Kroos en una entrevista con la agencia dpa.

“Si ellos no con capaces de finalizar la Bundesliga, ¿quién será capaz? Por ello, estoy seguro de que se estará atento al transcurrir”, añadió el mediocampista que tres trofeos del campeonato local vistiendo la camiseta de los ‘Bávaros’.

¿Cómo está la situación en el Real Madrid?

Kroos y todos los jugadores de la ‘Casa blanca’ entrenan desde hace algunos días desde la misma ciudad deportiva. Cada integrante del plantel, comando técnico y empleado tiene que cumplir con el protocolo establecido para cuando estén dentro de la entidad y también para cuando vuelvan a sus viviendas.

El mediocampista ha comentado cómo ha sido el retorno a las prácticas. “Nos entrenamos en casa durante mucho tiempo, recibimos planes; para hacer lo que uno puede hacer desde casa, vaya. Fueron unas vacaciones largas, como en verano, y llega un momento en el que vuelves a empezar de cero”, indicó.

El jugador admitió que han utilizado el mismo proceso de la Bundesliga en Alemania con respecto a la forma de trabajar. “Pero algo más retrasado: grupos pequeños, grupos grandes, entrenamiento en equipo”, concluyó.

