A resurgir el automovilismo en Piura. El corredor Jorge Bustamante Merino, resalta la iniciativa del Gobierno Regional de apostar por el deporte, poniendo en marcha el circuito de motocross (una de los mejores en Piura), y opina que debe construir muy cerca el autódromo.

“Esperamos que el GORE apueste por el deporte tuerca, deben poner más empeño en la construcción del circuito de pistas dobles para hacer Rally Cross y así invitar a grupos de corredores de Lima, de otras regiones y del país de Ecuador ”, enfatiza Bustamante Merino.

Como amante del deporte de los pernos y tuercas, donde se vive mucha adrenalina, dice que con esto se dinamiza la economía y turismo de la ciudad, pues llegan delegaciones de varios lugares a visitar Piura.

UNIDAD

Pero lo que le apena mucho es que en la región no se practique actualmente como debe ser el automovilismo, “primero porque no hay un club que este federado a la FEPAD y segundo porque no hay un lugar para se practique, salvo ocasiones de piques, pero no competencias de gran arraigo”.

Asimismo señala que “ Ahora que el Gobernador Regional, Luis Neira ha tomado la iniciativa con el deporte, se debe hacer en el terreno de “Arena Piura” (ubicado en el kilómetro 7 de la carretera Piura–Paita), una pista de tierra de dobles, sería una buena alternativa para poder incentivar el rally como deporte y que acreciente el turismo ”.

Además Jorge Bustamante refiere que se debe convocar en forma inmediata a elecciones en el Automóvil Club de Piura, “tenemos buenos elementos que apoyan mucho en esto, está por ejemplo Carlos Iparraguirre, ex director de Dragón Racing Club, un persona ducha en organizar eventos y otros pilotos más, se debe buscar la unidad, la cosa es ponerse las pilas y sacar adelante este deporte, y tener participación en cuantos eventos haya a nivel nacional e internacional ”.

COMPETENCIAS

Jorge Bustamante Merino, es un amante de los pernos y tuercas. Desde muy joven le gustó la adrenalina y corre oficialmente desde el año 2011, empezando en el Rally Órganos, en un fecha del FIA-NACAM donde corrieron Nicolás Fusch, Ramón Ferreyros, el “Mono” Orlandini y por Ecuador: Rubén y Fabricio Cuenca, Diego Serrano y otros Mexicanos.

“ También hice el campeonato de Rally del ACP en año 2015, siendo el ganador de mi categoría Tubulares A, como campeón nacional. Asimismo corrí en el Rally Chincha Baja, donde campeonamos en la general, junto a mi hijo Junior, que es mi copiloto de siempre ”, nos dice.

Posteriormente rememora otras competencias a todo full, “he corrido en Ecuador el rally “Vuelta a la República” (2014), que es como “Los caminos del Inca”, son 10 días de competencias por todo Ecuador, quedamos en 3er. puesto de la categoría Podium. El rally Loja Federal (2015), rally Loja El Oro (2016) 5 veces al rally Zapotillo y 3 veces a rally Macará, con grandes triunfos. Justamente de esta última participación nos cuenta la odisea que pasó en lares ecuatoriano.