El periódico Récord de Portugal soltó una bomba: Cristiano Ronaldo habría amenazado con abandonar la selección en pleno Mundial Qatar 2022. Sin embargo, la Federación de Fútbol y el goleador se encargaron de desmentir tal versión. Y, para reforzar las posturas de la institución y el actual agente libre, Otavio no dudó en resolver todas las dudas de la prensa con relación a la actitud del capitán.

“Nunca quiso irse”, aseguró el volante del cuadro nacional en conferencia de prensa. De hecho, el hombre de Porto narró que el comportamiento del referente ha sido ejemplar en todo momento, incluso el día que se midieron a Suiza por los octavos de final. En aquel compromiso, ‘CR7′ empezó entre los suplentes e ingresó en el complemento.

“Siempre nos ha ayudado jugando o no jugando”, aclaró. “Es un ejemplo. Nuestro capitán. La selección está con él”, destacó sobre el ex Real Madrid. “Nuestra fuerza es que estamos todos unidos. El ambiente siempre fue todo normal. Nunca nadie vio una discusión ni nada parecido”, manifestó con respecto a la atmósfera que se respira en la intimidad.

Al mismo tiempo, Otavio comprendió a Cristiano por el hecho de no jugar desde el arranque. “Es normal que esté enfadado cuando no juega, pero no sólo es Ronaldo, sino todos”. Luego, el centrocampista matizó con la forma en cómo se toma cada acto del número 7. “Todo lo que hace, o no hace, es noticia. Estamos todos unidos”, sostuvo.

Cristiano Ronaldo y Otavio con Portugal en Qatar 2022. (Foto: AFP)

¿Cómo reaccionó Cristiano por ser suplente ante Suiza?

Otavio desveló que el artillero se acercó a Goncalo Ramos, quien le reemplazó en el equipo frente a los helvéticos, para brindarle todo su apoyo. No solo eso, el líder de los lusos estuvo involucrado en todo momento en lo que ocurría dentro de la cancha, pero aquello no fue resaltado, señaló el atacante de Porto.

“Cristiano siempre mostró el apoyo al equipo, dentro y fuera. Las imágenes solo muestran lo negativo y no lo positivo. Es un ejemplo, es nuestro capitán y en ese mismo partido fue uno de los que más apoyó al equipo, aún después de saber que no iba a jugar. Estamos unidos”, añadió.

Para cerrar, Otavio reiteró sobre Ronaldo que “es un jugador ejemplar, uno de los mejores del mundo y de la historia”. Pero, dadas las circunstancias, el volante tiene confianza en la “calidad de todos. Goncalo Ramos entró y lo hizo bien. Somos 24 (Nuno Mendes y Danilo Pereira están descartados). Todo el mundo está preparado para jugar”, cerró.