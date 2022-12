La suplencia de Cristiano Ronaldo, del martes pasado en el Portugal-Suiza, todavía es un tema de conversación en las apariciones públicas que realiza la selección que se alista para jugar los cuartos de final en Qatar 2022. Después de oír varías voces a lo largo de la semana, solo quedaba conocer la palabra de Fernando Santos, el entrenador que decidió enviar a la banca al actual agente libre.

En conferencia de prensa, el técnico narró los pormenores de un movimiento inesperado: ‘CR7′ entre las alternativas para afrontar los octavos de final de la Copa del Mundo. Y es que, desde que asumió la conducción del cuadro nacional, el futbolista de 37 años ha sido inicialista, sin discusión alguna.

En ese sentido, Santos contó a la prensa que dialogó con Cristiano y que, por las inéditas circunstancias, imaginó que podía ocurrir algo así. “Esa conversación sucedió, sería malo que no hubiera pasado. Desde que llegué aquí, solamente le digo al equipo la alineación una hora y media antes del partido. La escribo en la pizarra”, inició.

Fernando Santos y Cristiano Ronaldo durante el partido ante Suiza en Qatar 2022. (Foto: EFE)

Luego, el DT admitió que, por tratarse de Ronaldo, ha hecho una excepción. “Tenía que pasar, era más de lo normal, no hago eso con todos, pero el capitán, alguien que es quien es, en cuanto a proyección, lo que representa para el portugués y para el equipo, naturalmente debía tener esa conversación”, prosiguió.

Acto seguido, el seleccionador del representativo luso entró en detalles sobre el mano a mano con el goleador. “Sucedió en el día del partido después del almuerzo. No tuvimos ninguna conversación antes. La única conversación que tuve fue para explicarle las razones por las que no iba a jugar. Se lo hice saber”, sostuvo.

En esa línea, Fernando Santos agregó: “Tuvimos una conversación en mi oficina, él vino y le dije que no contaba con él para este partido desde el principio. Pensé que su entrada en la segunda parte podía resolver el partido. ¿Si Cristiano estaba muy satisfecho? No. Suele jugar de titular. Es normal que no estuviera muy satisfecho”.

Fernando Santos y Cristiano Ronaldo en la final de la Eurocopa 2016, torneo que ganó Portugal. (Foto: AFP)

El pedido del DT con Cristiano Ronaldo

El técnico de Portugal pidió mesura a los medios con lo que publican y se refirió específicamente a la supuesta amenaza del jugador con marcharse de la concentración en Qatar 2022. “Fue una conversación perfectamente normal y tranquila. Nunca me llegó a decir que quería irse de la selección. Creo que es hora de que detengamos algunas cosas. Está un poco de moda solo señalar a Cristiano”, señaló.

Entonces, Fernando Santos, como otros en la interna del equipo, destacaron la figura del capitán: “Si hay un mejor ejemplo, es el ejemplo que él dio en el partido. Era el que gritaba en el vestuario, el que saltaba, lo vi en la tele aplaudiendo junto a Joao Mario. Al final fue él quien llamó a aplaudir a sus compañeros. Dejen a Ronaldo en paz”, sentenció.