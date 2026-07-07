Cristiano Ronaldo confirmó que el Mundial 2026 fue el último de su trayectoria deportiva, luego de la derrota por 1-0 de Portugal frente a España en los octavos de final. El atacante de 41 años afirmó que deja la competición con la conciencia tranquila y que tomará con calma las decisiones sobre su futuro una vez concluya su participación con la selección.

“La verdad que fue mi último Mundial, sí, pero lo demás, tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas de cabeza caliente y seguir la vida”, declaró el capitán portugués tras la eliminación, poniendo fin a una carrera mundialista que marcó una época en el fútbol internacional.

Ronaldo reconoció que no imaginaba despedirse del torneo antes de tiempo y consideró que el duelo frente a España fue muy parejo. “Fue un partido muy equilibrado, podía ser para cualquiera, en mi opinión. España ha tenido ese poquito de suerte de marcar en los momentos finales, pero es el fútbol. Yo creo que en general fue un partido bien disputado”, sostuvo el delantero del Al-Nassr.

El máximo referente del fútbol portugués también aprovechó la ocasión para recordar los logros alcanzados durante sus 23 años defendiendo la camiseta de su país. Resaltó que, antes de su llegada a la selección absoluta, Portugal no había conquistado títulos internacionales y destacó especialmente la obtención de la Eurocopa 2016 como el mayor éxito de su carrera con el combinado nacional.

“Jugué 23 años en la selección nacional y gané tres títulos. Antes de Cristiano, Portugal no había ganado nada. La Eurocopa fue lo más importante. Para mí, 2016 tiene la misma importancia que un Mundial”, afirmó Ronaldo, quien cierra su etapa en las Copas del Mundo como uno de los futbolistas más influyentes y exitosos de la historia del fútbol portugués.