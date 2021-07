Bélgica no permitió que Cristiano Ronaldo defienda título de la Eurocopa que consiguió en el 2016 con Portugal. Thorgan Hazard anotó el 1-0 con el que los ‘Diablos Rojos’ eliminaron a los lusos y acabaron con su sueño de llegar a la definición del torneo continental.

Tras la eliminación, ‘CR7′ tomó la decisión de tomar un avión, juntarse con su familia y empezar sus vacaciones. Este domingo compartió una fotografía en sus redes sociales mostrando lo bien que la está pasando.

“Es tiempo de descansar con mis amores”, escribió el futbolista de Juventus en Instagram junto a la imagen en la que se le ve junto a Georgina Rodríguez y sus hijos, entre ellos, Cristiano Ronaldo Junior.

El exReal Madrid disfruta de sus vacaciones, pero todavía no tiene claro si seguirá en Turín (su contrato vence en junio del 2022) o se marchará teniendo a Manchester United y PSG como posibles destinos.

Mientras el asunto se resuelve, en las últimas horas apareció en escena David Trezeguet, ex jugador de la Juventus, para comentar algunos detalles de la interna. El campeón del mundo con Francia en 1998 dejó entrever que hubo problemas en el vestuario por causa de las preferencias con Cristiano Ronaldo.

En la misma línea, el retirado futbolista admitió que, en su momento, los dirigentes de la ‘Juve’ realizaron un gran movimiento para cerrar la incorporación del luso. No obstante, la plana directiva no calculó que, conforme avanzaron los años (ya van tres), no han podido gestionar de la mejor forma la presencia del astro.

Cristiano Ronaldo está de vacaciones luego de jugar la Eurocopa 2021. (Foto: Instagram)