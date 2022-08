Cristiano Ronaldo se entrena con Manchester United desde la semana pasada y el último domingo jugó 45 minutos en un partido amistoso frente a Rayo Vallecano. Tras ello, el goleador volvió a las instalaciones de Carrington para ponerse en forma, pero se desconoce si será considerado para el debut ante Brighton del domingo por la Premier League. Es más, tampoco se sabe si el jugador se quedará en el equipo que lidera Erik Ten Hag.

Entonces, con el mercado de fichajes todavía abierto, todo puede pasar y, según manifiestan en Inglaterra, el represente Jorge Mendes sigue estudiando alternativas para ‘CR7′. Hasta aquí, Chelsea, Bayern Múnich y Atlético de Madrid le cerraron las puertas al artillero, quien desea ir a un club que le ofrezca Champions League.

Y, en medio de esas idas y vueltas, desde Sudamérica se conoció con respecto al sueño de incorporar a Cristiano Ronaldo. Por lejano e increíble que suene, Duílio Monteiro Alves, presidente de Corinthians, no dudó en expresar aquel anhelo y le abrió las puertas al jugador de 37 años, que espera cambiar de aires.

“Es verdad (las ganas de tener a Cristiano Ronaldo). Yo sueño en grande”, manifestó el directivo en una entrevista con el podcast Ulissescast. “¡Esto es el Corinthians! ¿No están Willian y Renato Augusto? En el fútbol todo es posible y tengo la obligación de dar lo mejor de mí para el Corinthians”, agregó.

Luego, el mandamás del ‘Timao’ matizó y aclaró que no realizó ningún movimiento serio por el luso, pero no descarta verle alguna vez con la casaquilla de los paulistas. “¿Si es posible? No sé. No lo intentamos, no investigamos, no había tal posibilidad, pero lo estamos vigilando. Imagínate que de repente le apetece jugar en Brasil”, sentenció.

Duílio Monteiro Alves, presidente de Corinthians. (Foto: Corinthians)

Cruce con el DT

Los medios ingleses desvelaron que Cristiano Ronaldo se marchó de las instalaciones del estadio de Old Trafford antes de culminar el compromiso frente Rayo Vallecano. Entonces, los fanáticos expresaron su molestia y, a todos ellos, se unió el entrenador de los ‘Red Devils’, que dio su opinión al respecto.

“Más jugadores hicieron eso. No lo acepto. Absolutamente no. Eso es inaceptable. Les digo esto, que eso es inaceptable. Somos un equipo, somos una plantilla. Tienes que quedarte hasta el final”, manifestó Ten Hag cuando le consultaron sobre el tema en una entrevista con el canal Viaplay Sport Nederland.