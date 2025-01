Por: Jerry Bautista

A pesar de su largo recorrido como futbolista, impactando con su paso como “Jotita” para el Mundial Sub-17, “Danny” Sánchez (34 años) ya no extraña esa etapa y se enfoca de lleno en su labor como técnico de menores en Cantolao. “Me entró ese bichito para seguir aprendiendo y aspirar a algo más adelante, como ser entrenador en la liga profesional”, aseguró. Y por su experiencia en inferiores, como jugador y DT, sabe que hay muchos problemas por resolver para que el balompié nacional sobresalga a futuro.

Fuiste parte de la recordada generación de los “Jotitas”. Por lo sucedido antes y después de aquel momento, solo parece una excepción para Perú. ¿Qué crees que falta en el trabajo en inferiores?

Se debe trabajar en todo aspecto desde la Federación. Todo el mundo ya se ha dado cuenta que los Campeonatos Sudamericanos son demasiado competitivos y si uno no tiene un plan bien estructurado, pasa lo que hemos visto. Creo que debería cambiar la planificación y que los técnicos prioricen lo físico y psicológico, que son muy importantes. Además, sabemos lo que ocurre con la selección de mayores y el tema del presidente, que está medio oscuro. Ojalá se pueda aclarar lo más pronto posible y que las selecciones, de la más pequeña a la más grande, puedan darnos alegrías. Perú ya lo hizo, cuando fuimos al Mundial, y debimos ir por ese mismo camino. Lastimosamente, no se compartieron las mismas ideas y se buscó otras cosas que no llegaron a buen puerto.

Los proyectos recientes de categorías menores de la FPF, con Daniel Ahmed y “Chemo” Del Solar, se cortaron. ¿Los problemas dirigenciales siempre afectan el ecosistema del fútbol de menores?

Sí, porque es la base para todo. Si ellos no le dan tranquilidad a los técnicos o encargados de menores, cómo van a hacer bien su labor. Tanto con Ahmed como con “Chemo” hubo dificultades. Aquí, las inferiores no son muy reconocidas como en otros países de Sudamérica, donde son más exigentes. Si no se cambia eso, todo va a seguir igual. Hace poco, la selección mayor, que es la cabeza de todo, dio buena imagen y nos llevó al Mundial… ese era el camino que debíamos seguir. Lamentablemente, por intereses propios, no se llegó a un acuerdo con Ricardo Gareca. Creo que, si se quedaba, el tema de menores hubiera cambiado muchísimo. Lo sacaron y cambiaron las ideas: se malogra el trabajo, la planificación y tambalea todo.

Algunos dicen que la bolsa de minutos sí servía; otros, que no. ¿Sería un aporte si se mantenía?

No estoy a favor de la bolsa. ¿Por qué? Hay chicos que debutan forzadamente para conseguir los minutos y no están al nivel de un equipo profesional. Mucha gente coincide en que el chico que está por debutar en primera lo hace por mérito propio, porque tiene talento, coraje y es conchudo. Es lo que se busca. No se trata de darle un problema a los equipos, pues no todos tienen Sub-20. En provincia, no hay futbolistas de la categoría y fichan desde Lima; y quienes van, no marcan diferencia. Entonces, no me parece muy dable.

Hay una presión extra para los jóvenes cuando los resultados no se dan. Incursionaste en primera división a corta edad, ¿cuánto afecta la crítica en esos primeros pasos?

Afecta mucho. Uno, como futbolista, siempre está a la expectativa de hacer bien las cosas, pero hay veces en que no sale nada y viene la crítica dura. Por eso, uno psicológicamente tiene que estar muy bien de la cabeza para asumir eso y convivir con que hablen bien o mal. Eso sí, recalco que los equipos deben tener un área psicológica, seguro la mayoría ya tiene. Si los clubes refuerzan ese aspecto, la liga sería mejor, porque hay chicos que debutan, no les va bien y llega la crítica. Ahí, el técnico se guía del contexto y ya no da más oportunidades. Como DT, si veo que ese chico tiene talento y le va mal, lo puedo sostener, dado que uno puede tener un buen o mal día. Comúnmente, cuando tienes un mal partido, te lo machacan y eso es malo.

Por último, se habla mucho del físico en la formación. Joao Grimaldo no pudo rendir en Serbia y Piero Quispe suele ser comparado con otros en su posición. ¿Cómo ves ese aspecto?

Siento que el jugador peruano siempre fue competitivo afuera; sino, no les hubiera ido bien a Jefferson Farfán, a Paolo Guerrero o a Claudio Pizarro. Considero que es un tema de mentalidad y, claro, físicamente, pues cada uno tiene que trabajar mucho. Ahora, se prioriza la fuerza y las pesas, como si fuera la pelota, para que estéticamente el jugador sea un atleta. Me imagino que los que están afuera se enfocan en ello, pues en menores no se entrena eso ni hay la intensidad que se impone en México o Europa. Esa mentalidad debería cambiar en el fútbol peruano para ver a los chicos estéticamente mejores y más fuertes. Técnicamente, creo que somos superiores a varios países en Sudamérica, pero la diferencia es que ellos físicamente están 100 puntos; y nosotros, en 70. Si nos ponemos de 80 a 100, podríamos pasarlos por encima y no lo digo por quedar bien, es la realidad. Chile, México o Colombia son fuertes físicamente, pero tal vez no tanto técnicamente… y ese aspecto sí lo tenemos.