De futbolista a estudiante: Samuel Eto'o fue aceptado para estudiar en la Universidad de Harvard

Tras semanas después de anunciar su retiro como futbolista, Samuel Eto’o ya tiene planes académicos: estudiará una carrera. El camerunés anunció esta semana que estudiará economía en la Universidad de Harvard.

El exjugador ha sido aceptado por la prestigiosa universidad estadounidense y ya se alista para esa nueva aventura profesional, según declaró a la revista Jeune Afrique.

Eto’o precisó que comenzará a estudiar en enero próximo en la ciudad de Boston, "Cuando eres futbolista pagas a otros para que se encarguen de tus negocios. Pero cuando te toca hacerlo tú mismo, y quieres que crezcan, necesitas nuevos conocimientos", dijo el exfutbolista que estudiará un curso en Administración de Empresas.

"Estaré en Boston casi un año y no será fácil, pero me abrirá muchas puertas. Mi compañía de apuestas pertenece a un grupo de jóvenes africanos que me pidieron que me uniera a ellos", indicó.

No es la primera vez que un futbolista estudie en la prestigiosa Universidad de Harvard. En los últimos años también han pasado por ahí sus ex compañeros en el Barcelona, Gerard Piqué y Dani Alves; así como ex jugadores como Kaká, Nuri Sahín o Edwin van der Saar.

Futbolistas africanos

Como se sabe, Eto’o considera que los jugadores africanos "no son apreciados en su justo valor".

¿Algo de lo que arrepentirse?

"No, porque gané muchos trofeos, creé muchos sueños y para mí eso equivale al Balón de Oro. Pero, por contra, tengo tristeza por mis jóvenes hermanos que han llegado después de mi generación", confiesa el exdelantero camerunés, que acaba de colgar las botas a los 38 años.

El antiguo delantero del FC Barcelona o el Inter de Milán entre otros piensa en el senegalés Sadio Mané y en el egipcio Mohamed Salah, sorprendentes ausencias del Top-3 del premio The Best de la FIFA, otorgado a finales del pasado mes de septiembre, a pesar de su brillante temporada con el campeón de Europa Liverpool.

Invitado a pronunciarse ante las cámaras sobre su favorito entre los finalistas Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Virgil van Dijk, en el marco de la ceremonia en Milán, Eto'o había citado a los dos jugadores africanos. Una secuencia que tuvo amplia repercusión en las redes sociales.