El gobernador regional, Luis Neira ya anunció que en este mes se dará la convocatoria de la buena pro para la remodelación del estadio Miguel Grau, debido al atraso en el expediente técnico y que se hará con una inversión que promete cumplir estándares internacionales, un recinto para albergar eventos de alto nivel como Copa América o Copa Libertadores.

El proyecto ha generado expectativas, se espera que se cumplan con los plazos previstos y dentro del diseño arquitectónico, no está contemplado la pista atlética, la misma que será trasladada a las instituciones educativas San Miguel y Colegio Militar Pedro Ruíz Gallo, con medidas oficiales para la práctica de atletismo.

Con ello la cancha tendrá dimensiones requeridas, sacrificando parte del espacio destinado a la pista, que históricamente presentaba limitaciones para competencias oficiales, pues contaba con sólo 6 carriles

NO CREEN

En su último número, la revista El Sol, dirigida por el ex presidente del IPD Piura, Javier Benites Agurto señala, que esto de eliminar la pista atlética, huele a paseo. “El Gobierno Regional dice que convocará a licitación, luego que el IPD apruebe el diseño, pero el Convenio GR-IPD contempla una nueva pista atlética, en ningún momento dice que será eliminada ”.

Más adelante señala, “ si se quiere hacer este cambio, se tiene que firmar una adenda, y de eso no hay nada, siendo así el IPD no aprobará un expediente contrario a lo que dice el convenio. En consecuencia hablar de licitación, no va con la realidad ”.

Por su parte el presidente de la Liga de Atletismo. Wilfredo Benites, señaló que no van a permitir les quiten la pista de atletismo. “Es un atropello lo que quieren hacer al anular la pista de atletismo, la única que existe en la región. Que lo van hacer en colegios, no creo en sus palabras, donde vamos a realizar un campeonato nacional si no tenemos la pista atlética en el estadio, en el colegio militar si existiera, te restringirían el acceso”.

SAN MIGUEL

Mientras tanto se viene trabajando en el expediente del Colegio San Miguel, ya se presentó el primer entregable y esperan tenerlo listo en julio de 2025 para rápidamente iniciar su construcción.

El responsable técnico señala que la pista tendrá 8 carriles con medidas oficiales, cumpliendo con toda la normativa de la Federación Internacional de Atletismo, lo cual permitirá tener competencias oficiales en todas las categorías, así como competencias de salto y lanzamiento.