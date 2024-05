Once estudiantes de la Academia Redemptoris Mater Talentos de Sullana, participan el Campeonato Mundial de Ajedrez Escolar Perú 2024, que se realiza en el polideportivo del Callao.

Se trata de: Dominik Leonidas Sánchez Calle (Sub 9); Leonela Esmérita Infante Gómez, Thiago André Ríos Sobrino, Johan Adrián Vargas Rentería, Arián André Núñez Tineo (Sub 11).

MÁS DEPORTISTAS

También integran la delegación: Diego Breyner Bruno Farías, Piero Alexander Crisanto Atoche (Sub 13); Diego Reyes Peña, Leonel Antonio Luyo Alburqueque, Renzo Alejandro Jiménez Campos (Sub 15); y Angie Frías Obregón (Sub 17).

Este certamen reúne a más de 1,150 deportistas de 25 países. Dirige la academia su docente Fernando Ismael Reyes Raygada, muy comprometido con el desarrollo del deporte ciencia y con presencia en diferentes campeonatos nacionales e internacionales.