Diego Armando Maradona: el 'dios' para los argentinos que le salvó la vida a uno de sus compañeros

El '10' que se convirtió en 'dios' para los argentinos, Diego Armando Maradona, le salvó la vida a uno de sus compañeros de la selección argentina que perdió la final de Italia ´90. El exdefensor de la 'albiceleste', Pedro Monzón, se quería meter un tiro y acabar con su vida, pero el genio del fútbol llegó a su casa para salvarlo.

"Buscaba excusas, no me quería matar. Después me di cuenta que fui cobarde, tenía la pistola en la mano y no lo hacía nunca. Lo voy a llamar a Diego. Si no viene, me suicidio", confesó el exdefensa.

"Quería hablar con vos, no me siento bien, la verdad que no estoy bien, Diego", le dijo Monzón a Maradona en la llamada telefónica que lo salvó. En seguida le respondió que aguantara un rato, que lo espere.

A Monzón le pareció que Maradona llegó a los 5 minutos, pero seguramente debió haber sido más tiempo. "Yo dije no puede ser. Tenía tanta verguenza porque yo pensé que no iba a venir", contó.

El exdefensor de Argentina fue expulsado en aquella final del ´90 ante Italia que se les escapó a los 'gauchos' en penales ante Alemania. Tras su retiro, Monzón había entrado en una depresión producto de la crisis económica que afrontaba. "Había nacido mi quinta hija, hacía dos meses, yo no la podía conocer porque no tenía ni para el boleto para ir a Tucumán".