Diego Godín anuncia entre lágrimas que deja el Atlético de Madrid (FOTOS)

Baja sensible. Entre lágrimas, Diego Godín anunció que deja el club Atlético de Madrid, luego de haber jugado 9 temporadas y ganado 8 títulos. "Para mí, no es solo un club, es una familia, una forma de vivir. Vine para agradecer. Fueron años de mucho trabajo", dijo al inicio de su despedida en el estadio Wanda Metropolitano.

La razón principal del alejamiento del defensa uruguayo fue el fracaso en las negociaciones de renovación de su contrato con el club 'Colchonero', que está al mando del dirigente Enrique Cerezo.

"No llegamos a un acuerdo con el club, y eso, para mí, le puso final a esta etapa. A pesar de eso, me quedé esta temporada porque lo sentí. No me arrepiento de ninguna decisión que tomé. Soy un hincha más de este club", indicó el 'Charrúa'.

"Se acabó el mejor ciclo de mi carrera deportiva. Que estén todos los que compartimos el vestuario, eso significa todo. Quiero agradecerles a ustedes, al cuerpo técnico y a todos en el club", expresó el central, quien también gozó de la presencia de su esposa, hijos y el resto de su familia.

El defensa sudamericano jugará su último partido con el 'Aleti', en condición de local, este domingo 12 de mayo ante del Sevilla.

Diego Godín llegó al Atlético de Madrid en el 2010, jugó 387 y ganó 8 títulos. Los campeonatos conseguidos fueron tres Supercopas de Europa (2010, 2012 y 2018), dos Europa League (2012 y 2018), una Supercopa de España (2014), una Copa del Rey (2013) y la Liga de España (2014).