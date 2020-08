Cuando todos celebraban que Diego Maradona resultara negativo a los controles para descartar coronavirus en el regreso a los entrenamientos de Gimnasia y Esgrima de La Plata. El temible virus ha enlutado igual a la familia del astro argentino, tras conocerse que su cuñado falleció tras luchar con esta enfermedad que ya ha cobrado más de 5 000 vidas en Argentina.

El ‘Pelusa’ se enteró por la mañana que el esposo de su hermana Kytty, no pudo ganar la batalla contra el COVID-19 después de pasar 20 días internado en la clínica Vicente López. Raúl Machuca, de 77 años, ingresó por un cuadro de neumonía del cual no se pudo recuperar, pues era paciente de riesgo no solo por su avanzada edad sino por sumar un cuadro de hipertensión.

La hermana mayor de Diego Maradona también ha sido contagiada mientras atendía a su esposo, sin embargo no ha mostrado mayor sintomatología. “No le hicieron el hisopado como correspondía y le dieron una semana de antibióticos. Obviamente, después se complicó”, explicó su hijo Walter Machuca, más conocido como el ’Chino Maradona', a las cámaras de Canal 9 de Argentina.

Es conocido el amor que siente Diego por sus hermanos y sus sobrinos. Esta pérdida golpea al entrenador argentino quien hoy está muy atento a la evolución de su hermana, quien también es una persona de riesgo y ha mostrado cierta fatiga respiratoria que no le ha permitido brindar notas a la prensa.

DIEGO LIBRE DE CORONAVIRUS

Por su lado, Diego Maradona fue sometido a una prueba molecular el pasado fin de semana y el resultado ha sido negativos, situación que le permite empezar los entrenamiento con el ‘Lobo’ de cara al inicio de la Superliga Argentina. El DT no ha tenido contacto con sus familiares y solo acompañaría a su hermana de manera virtual debido a que también es una persona de riesgo.

AIM

VIDEO RECOMENDADO:

Conoce la rutina de ejercicios que mantiene Zlatan Ibrahimovic en sus vacaciones

Italia: así se mantiene físicamente Zlatan Ibrahimovic durante sus vacaciones | VIDEO