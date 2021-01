Más allá de que haya fallecido hace casi un par de meses, Diego Maradona sigue generando emocionantes gestos. Esta vez, Patricio Monti, de Gimnasia La Plata, se realizó un asombroso tatuaje en el muslo izquierdo, que causó sensación en las redes sociales.

“El mejor año de mi vida plasmado en la piel. No existe nada más lindo que recordarte con esa sonrisa que tanto te identificaba y obviamente el honor que me genera poder haberte hecho la canción llamada ‘Palabras del 10′ . Agradecerle a @yeyo_tattoos que me parece que tatúa poco”, escribió Monti, quien le dedicó a Diego Maradona un tema de rap, que se hizo viral.

El perfecto trabajo que se vio en la pierna del deportista de 23 años se basó en una imagen de Diego Maradona en una conferencia de prensa, en su etapa de entrenador del ‘Lobo’. Allí, el ‘Pelusa’ lució muy sonriente, con un micrófono delante suyo.

La publicación de Patricio Monti en Instagram.

El tatuaje fue visto por Dalma Maradona, una de las hijas de ‘D10s’, que se mostró emocionada por el detalle. “¡Bueno, AMO ESTO! ¡Al que se lo tatuó, al que lo tatuó y a todos los lobos por ese amor para mi papá! ¡Es impresionante!”, escribió en Twitter.

Patricio Monti ha tenido casi nula actividad con camiseta de Gimnasia a nivel profesional. Los dos últimos partidos que jugó fueron ante Banfield, el 22 de diciembre del 2020 por la Copa Diego Maradona, y frente Sportivo Barracas, el 26 de febrero pasado por la Copa Argentina.