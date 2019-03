​Diego Maradona: "Ricardo Gareca tiene la personalidad para dirigir a la selección argentina"

Síguenos en Facebook

Diego Armando Maradona señaló que Ricardo Gareca, actual entrenador de la selección peruana, debería ser quien reemplace a Lionel Scaloni en la dirección técnica del combinado albiceleste.

En una entrevista con FOX Sport Radio Argentina, el campeón mundial en México 86 indicó que el 'Tigre' tiene la personalidad necesaria para asumir el desafío de dirigir a la selección argentina.

"Gareca tiene la personalidad que tiene que tener para dirigir la selección. Gareca es mi preferido", sostuvo el 'Pelusa', que incluso descartó al guía de River Plate, Marcelo Gallardo.

"Gallardo merece mi respeto y es un amigo, pero yo elegiría a Gareca para la selección", afirmó.

Por otro lado, el exfutbolista indicó que la presencia de Claudio Tapia como presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) es un impedimento para que los técnicos se animen a aceptar el reto de dirigir a la albiceleste.

"Los que están afuera ganan muchísimo dinero y les va muy bien. Le dicen que no a la selección por como viene la mano. No hay un técnico que no conozca a Tapia y compañía. No lo hay", aseguró.