Este 2020 iba a ser un gran año para el fútbol femenino en nuestro país. La creación de una liga era el primer paso para seguir avanzando en este deporte. Sin embargo, la pandemia frenó todo tipo de planes. Aún así, desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se hizo un gran esfuerzo para realizar una convocatoria y durante una semana las chicas de la selección estuvieron trabajando juntas en Cieneguilla.

Diario Correo habló con el técnico brasileño Doriva Bueno, quien contó todos los planes que tiene con la bicolor.

¿Cómo se ha desarrollado este último microciclo?

Fue diferente a los otros por las circunstancias en las que vivimos por la pandemia. Ha sido un llamado muy importante para todas las chicas porque estaban desde marzo sin entrenar en cancha. De todas formas, hemos tenido que tranquilizarlas para evitar lesiones. Afortunadamente, todo culminó de la mejor manera. Las jugadoras terminaron cansadas, pero sin ningún inconveniente.

¿En qué condiciones encontró a las chicas?

Lo que me pone muy feliz es que los conceptos que se habían venido trabajando no han sido olvidados. Ahora hay que mejorar la parte física, y buscar que tengan más prácticas. Además, se quiere abrir las puertas a más chicas para que no sean solo las mismas. Este año íbamos a ir por ello, pero todo se paralizó. El equipo de scouting sigue a jugadoras en provincia y en el extranjero.

¿Habrá otra convocatoria este año?

Tendremos una más con las mayores del 2 al 7 de noviembre. Luego tendremos una para la sub 17, que se tiene que preparar para el Sudamericano que se jugará a fines de noviembre. Yo no las dirijo, pero siempre estoy acompañando al equipo.

¿Ya hay planes para el 2021?

El calendario ya está hecho hasta el 2022. Tendremos varias convocatorias. Es cierto que nos falta programar los torneos, pero ello va a depender de la situación del COVID-19. Lo que sí es que se va a buscar que haya partidos amistosos.

Este año iba a ser muy importante para el fútbol femenino...

Sí, iba a arrancar el torneo profesional, pero al menos yo prefiero esperar para que se realice una competencia de buen nivel. El campeonato debía durar 6 meses y no era lo más adecuado que se juegue en 2. Es algo que frustra a todos, pero tenemos que tener calma para hacer las cosas mejor. Estoy seguro que el próximo año las chicas van a tener una competencia digna, porque el fútbol femenino está creciendo más.

¿Qué falta para seguir creciendo?

Para que haya una buena selección, los clubes se tienen que comprometer. Las chicas deben entrenar como entrenan los hombres, todos los días, para que el dominio técnico sea el ideal. Esto no puede ser interrumpido como lo era el año pasado, que entrenaban 3 veces por semana, jugaban sábado y domingo, y ya.

¿A qué aspira con Perú?

Ahorita estamos concentrados en buscar un cupo para la Copa América 2022. Parece mucho tiempo, pero no es así. Aún tenemos muchas cosas por mejorar. Creo que hemos dado un gran paso al tener continuidad. Cuando yo llegué en el 2018, mi primera convocatoria fue en noviembre y las chicas no se juntaban desde junio. Los microciclos son muy importantes y seguiremos trabajando en ello.

Doriva Bueno

Técnico de la selección femenina de fútbol

Llegó al Perú en el año 2018 para dirigir la Selección Peruana de Fútbol. Anteriormente, estuvo a cargo del equipo sub 20 de Brasil.